Главные новости дня. Дзюба в Туле получил травму паха, «Химки» намерены выкупить Мирзова

Директор «Химок» Ульянов: «Мирзов – это супер, находка. Будем вести переговоры со «Спартаком».

Диего Коста может пропустить до шести месяцев из-за осложнений после коронавируса.

«Барселона» объявила о договоренности с игроками о сокращении зарплат. Клуб сэкономит 122 миллиона.

«Челси» попытается подписать Месси летом.

Солигорский «Шахтер» впервые за 15 лет стал чемпионом Белоруссии.

Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом». Уходя с поля, он держался за пах.

Мусаев получил красную карточку за споры с Ивановым после матча с «Химками».

Василий Уткин: «Отставки Мусаева не будет и быть не должно».

Вилена травмировался в Химках, ему потребуется операция.

«Ростов» – о матче с «Динамо»: «Четверку отгрузили, епт!».