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  • Главные новости дня. Дзюба в Туле получил травму паха, «Химки» намерены выкупить Мирзова

Главные новости дня. Дзюба в Туле получил травму паха, «Химки» намерены выкупить Мирзова

29 ноября 2020, 00:24
2

Директор «Химок» Ульянов: «Мирзов – это супер, находка. Будем вести переговоры со «Спартаком».

Диего Коста может пропустить до шести месяцев из-за осложнений после коронавируса.

«Барселона» объявила о договоренности с игроками о сокращении зарплат. Клуб сэкономит 122 миллиона.

«Челси» попытается подписать Месси летом.

Солигорский «Шахтер» впервые за 15 лет стал чемпионом Белоруссии.

Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом». Уходя с поля, он держался за пах.

Мусаев получил красную карточку за споры с Ивановым после матча с «Химками».

Василий Уткин: «Отставки Мусаева не будет и быть не должно».

Вилена травмировался в Химках, ему потребуется операция.

«Ростов» – о матче с «Динамо»: «Четверку отгрузили, епт!».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Sanirin79
1606630633
Сбавил Артемка интенсивность тренировок вот и результат
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Vizual
1606644508
Передрочил перед матчем
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