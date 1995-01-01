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    «Барселона» объявила о договоренности с игроками о сокращении зарплат. Клуб сэкономит 122 миллиона

    Временному руководству «Барселоны» удалось договориться с футболистами и тренерами об уменьшении зарплатного фонда.

    Клуб объявил, что до конца текущего сезона на окладах будет сэкономлено 122 миллиона евро.

    Кроме того, была согласована отсрочка выплаты бонусов на сумму около 50 миллионов. Игроки их получат в течение трех лет.

    • «Барса» занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры.
    • В Лиге чемпионов команда идет без потерь в четырех турах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +105

      Maga Ingush 18 минут назад

      Оставьте Месси на месяц без зарплаты, пол бюджета сэкономите)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2121

      ФК Пупсик 40 минут назад

      Им надо продать дорогих игроков и купить подешевле!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      кто там 2 часа назад

      и да же гномито членито согласился? обычно его любовь к каталонии и клубу заключалась в ежегодном переподписании контракта с увеличением ЗП, а тут согласился на понижение? Не верю!

      1
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      Рейтинг: +2145

      AZ 2 часа назад

      Такие бабки.... Это жесть.... Куда такие зп то?? Бонусы на 50 миллионов... Этот мир сходит с ума...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      У нас этот вопрос даже не рассматривается.

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      Рейтинг: +1873

      аларм дубль2 > Иван Петров 1986 1 час назад

      наверное о прибавке еще думают за такую убогую игру!?

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      Рейтинг: +1629

      ItalianFootball 2 часа назад

      Удивительно. Интересно какие были аргументы. Но молодцы конечно.

      1
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      Рейтинг: +10163

      DeStar > ItalianFootball 1 час назад

      клуб в тяжелой фин. ситуации. Аргументы найдут. Тем более, мне кажется, они зп не сократили, а просто также отсрочили, а возможно вообще пообещали БОЛЬШЕ денег. но просто ПОЗЖЕ. Хрен их там футболистов разберет.

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