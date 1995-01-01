«Барселона» объявила о договоренности с игроками о сокращении зарплат. Клуб сэкономит 122 миллиона

Временному руководству «Барселоны» удалось договориться с футболистами и тренерами об уменьшении зарплатного фонда.

Клуб объявил, что до конца текущего сезона на окладах будет сэкономлено 122 миллиона евро.

Кроме того, была согласована отсрочка выплаты бонусов на сумму около 50 миллионов. Игроки их получат в течение трех лет.