«Челси» попытается подписать Месси летом

«Челси» претендует на нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает ESPN со ссылкой на журналиста Гийома Балаге.
По информации источника, лондонский клуб готов подписать 33-летнего футболиста по окончании сезона, если он не продлит контракт и станет свободным агентом.
В «Челси» уверены, что смогут договориться с аргентинцем о размере зарплаты. Также интерес к форварду сохраняет «Манчестер Сити».
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- В текущем сезоне он забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 11 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов евро.
Источник: ESPN