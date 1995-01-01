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    «Челси» попытается подписать Месси летом

    «Челси» претендует на нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает ESPN со ссылкой на журналиста Гийома Балаге.

    По информации источника, лондонский клуб готов подписать 33-летнего футболиста по окончании сезона, если он не продлит контракт и станет свободным агентом.

    В «Челси» уверены, что смогут договориться с аргентинцем о размере зарплаты. Также интерес к форварду сохраняет «Манчестер Сити».

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • В текущем сезоне он забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 11 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов евро.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5384

      серега кашин 5 минут назад

      да никуда он уже не уйтет и хватит его уже сватать в каждый клуб

      0
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      Рейтинг: +448

      El_Chori 12 минут назад

      Ага, конечно, счас... Нафиг он нам сдался

      0
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