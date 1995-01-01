Вилена травмировался в Химках, ему потребуется операция

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена травмировался в матче 16-го тура РПЛ против «Химок» (0:1). Нидерландцу понадобится операция.

«Сейчас трудно говорить о травме Вилены. Он пока не может ходить, ему потребуется операция», – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.