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    Вилена травмировался в Химках, ему потребуется операция

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена травмировался в матче 16-го тура РПЛ против «Химок» (0:1). Нидерландцу понадобится операция.

    «Сейчас трудно говорить о травме Вилены. Он пока не может ходить, ему потребуется операция», – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

    • У «Краснодара» семь поражений в восьми последних матчах.
    • На следующей неделе «Краснодар» примет в Лиге чемпионов «Ренн».
    • Вилена в сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил гол, сделал результативный пас.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5100

      vladik12 1 час назад

      "Краснодар" сыплется во всех смыслах.

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