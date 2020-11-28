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    «Ростов» – о матче с «Динамо»: «Четверку отгрузили, епт!»

    Пресс-служба «Ростова» отреагировала на победу команды в 16-м туре РПЛ над «Динамо» (4:1). Хет-трик оформил Дмитрий Полоз.

    «Четверку отгрузили, епт!» – так подписал «Ростов» фотоколлаж с главным тренером Валерием Карпиным.

    • «Ростов» поднялся на 3-е место.
    • Следующий соперник – «Уфа» (6 декабря).
    • «Динамо» опустилось на 5-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ростова»

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    28.11.2020 21:27
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1845

      Бриг 1 час назад

      Продали во-время того, кого пора было и готовы были купить. Купили удачно, тоже как раз кого нужно было иметь в команде, даже Полоз пригодился. Так что это - заслуга менеджмента. Карпин не зря прописку поменял!

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      Рейтинг: +19111

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ещё один плановый привет Федуну.

      2
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      Рейтинг: +633

      Fusballer 2 часа назад

      Ну зачем такое писать? В квалификации ЛЕ вам отгрузили так отгрузили, епт!

      2
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      Рейтинг: +19372

      Боцман59rus 2 часа назад

      Вас в Европе в,ы,е,п,л,и одним домашним матчем ,е,п,т
      Завалите епальн.. колхоз

      2
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      Рейтинг: +4020

      Yurok161 > Боцман59rus 1 час назад

      Вас в.ы.е.б.а.л.и до ЕК.Так что завали епальник и в свинарник дуй,колхоз.

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      Рейтинг: +19372

      Боцман59rus > Yurok161 1 час назад

      Разговор с у,е,п,к,о,м короткий подмой очко и спать

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      Рейтинг: +4020

      Yurok161 > Боцман59rus 1 час назад

      П.и.д.о.р малолетний можешь подмываться и спать)))

      0
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      Рейтинг: +19372

      Боцман59rus > Yurok161 1 час назад

      Зачем подмываться, когда ты язык- керхер

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      Рейтинг: +4020

      Yurok161 > Боцман59rus 1 час назад

      Тем более,не подмывайся.Если у тебя такой острый язык,то брей дальше мою волосатую жопу.Хоть какая-то польза от тебя.

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      Рейтинг: +19372

      Боцман59rus > Yurok161 1 час назад

      С дебилоидами не стоит вступать в полемику , виноват, закончишь школу- поговорим

      0
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      Рейтинг: +4020

      Yurok161 > Боцман59rus 57 минут назад

      Не вступай в полемику конечно.Сиди молча у дзюбы вафли.Полезней для тебя будет))

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      Рейтинг: +4712

      afw13 2 часа назад

      не, ну кстати Валере костюмчик Тренера пошел бы)

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      Рейтинг: +633

      Fusballer > afw13 2 часа назад

      А костюм физрука?)))

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      Рейтинг: +11550

      KLIM777 2 часа назад

      красавы!

      3
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      Рейтинг: +6444

      GoLenaStop 2 часа назад

      Ну, это троллинг!
      Ростсельмаш такое не мог сделать!
      Именно - чушь в словах и дурацкий ФОТОКОЛЛАЖ!
      Что, пля, кому-то хвост прищемило?

      -1
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      Рейтинг: +2858

      raritet 3 часа назад

      Как говорится найдите отличия- Ростов(Валера)- Динамо( Немец) и Спартак(Немец)- Динамо Немец).

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      raritet 3 часа назад

      Валера , Верим!!!

      5
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      Рейтинг: +2279

      sobaka120982 3 часа назад

      Красиво? Отгрузили? .... лучше бы так в ЛЕ. Быковали

      2
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