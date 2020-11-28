«Ростов» – о матче с «Динамо»: «Четверку отгрузили, епт!»

Продали во-время того, кого пора было и готовы были купить. Купили удачно, тоже как раз кого нужно было иметь в команде, даже Полоз пригодился. Так что это - заслуга менеджмента. Карпин не зря прописку поменял!
Пресс-служба «Ростова» отреагировала на победу команды в 16-м туре РПЛ над «Динамо» (4:1). Хет-трик оформил Дмитрий Полоз.
«Четверку отгрузили, епт!» – так подписал «Ростов» фотоколлаж с главным тренером Валерием Карпиным.
- «Ростов» поднялся на 3-е место.
- Следующий соперник – «Уфа» (6 декабря).
- «Динамо» опустилось на 5-ю строчку.
Четверку отгрузили, eпт! pic.twitter.com/TWK4JW6Fpn— Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2020