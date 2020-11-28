Шварц – о разгроме от «Ростова»: «Игру сломали пенальти»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил исход матча 16-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4). Единственный свой гол москвичи забили с пенальти.

«Считаю, что мы хорошо вошли в игру как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, не смогли сравнять счeт, хотя была такая возможность, когда наш игрок выходил один на один. Впоследствии нашу игру сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели», – сказал немец.

«Динамо» не побеждает в Ростове-на-Дону с 2014 года.