Шварц – о разгроме от «Ростова»: «Игру сломали пенальти»

Тю, а в Химках судья помешал. Гля совпадения какие. Виновные то определены. Красиво. Все в Краснодаре красиво и стадион и парк и абсолютный слив командой игр. Даю маячок. В начале сезона надо не ляпать языком кому попало, что вы за чемпионством собрались, а скромненько, что бы не вылететь в низший дивизион. Вот тебе и радость людям за пару выигрышей в сезоне.
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил исход матча 16-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4). Единственный свой гол москвичи забили с пенальти.
«Считаю, что мы хорошо вошли в игру как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, не смогли сравнять счeт, хотя была такая возможность, когда наш игрок выходил один на один. Впоследствии нашу игру сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели», – сказал немец.
«Динамо» не побеждает в Ростове-на-Дону с 2014 года.
- У «Ростова» хет-трик оформил Дмитрий Полоз.
- Шварц впервые проиграл в России.
- «Динамо» опустилось на 5-ю строчку таблицы.