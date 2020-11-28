Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Шварц – о разгроме от «Ростова»: «Игру сломали пенальти»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил исход матча 16-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4). Единственный свой гол москвичи забили с пенальти.

    «Считаю, что мы хорошо вошли в игру как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, не смогли сравнять счeт, хотя была такая возможность, когда наш игрок выходил один на один. Впоследствии нашу игру сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели», – сказал немец.

    «Динамо» не побеждает в Ростове-на-Дону с 2014 года.

    • У «Ростова» хет-трик оформил Дмитрий Полоз.
    • Шварц впервые проиграл в России.
    • «Динамо» опустилось на 5-ю строчку таблицы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2020 22:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1392

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Тю, а в Химках судья помешал. Гля совпадения какие. Виновные то определены. Красиво. Все в Краснодаре красиво и стадион и парк и абсолютный слив командой игр. Даю маячок. В начале сезона надо не ляпать языком кому попало, что вы за чемпионством собрались, а скромненько, что бы не вылететь в низший дивизион. Вот тебе и радость людям за пару выигрышей в сезоне.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80855
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru