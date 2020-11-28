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Шварц – о разгроме от «Ростова»: «Игру сломали пенальти»

28 ноября 2020, 22:59
6

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил исход матча 16-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4). Единственный свой гол москвичи забили с пенальти.

«Считаю, что мы хорошо вошли в игру как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, не смогли сравнять счeт, хотя была такая возможность, когда наш игрок выходил один на один. Впоследствии нашу игру сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели», – сказал немец.

«Динамо» не побеждает в Ростове-на-Дону с 2014 года.

  • У «Ростова» хет-трик оформил Дмитрий Полоз.
  • Шварц впервые проиграл в России.
  • «Динамо» опустилось на 5-ю строчку таблицы.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ростов Динамо Шварц Сандро
Комментарии (6)
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Retiremen_VMF
1606595510
Тю, а в Химках судья помешал. Гля совпадения какие. Виновные то определены. Красиво. Все в Краснодаре красиво и стадион и парк и абсолютный слив командой игр. Даю маячок. В начале сезона надо не ляпать языком кому попало, что вы за чемпионством собрались, а скромненько, что бы не вылететь в низший дивизион. Вот тебе и радость людям за пару выигрышей в сезоне.
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paracetamol
1606604501
Игру сломали пенальти, а еще тупые немецкие мозги!
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gennadiy
1606642748
Если Динамо судит арбитр из Питера,игру можно не смотреть...3 пенальти на 2 комады это умора...
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55together
1606675714
а чо ты хотел? ты думаешь, если газик спонсирует ваших фашистов из шальке, то питерский лапочкин тебе подсудит?
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55together
1606675751
хрен с два, \ - он на отрубе возможных конкурентов!
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