Городов, Шапи и Берг сыграют с первых минут за «Краснодар»; у «Химок» в старте выйдут Глушаков и Дядюн

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Краснодара» на матч 16-го тура РПЛ.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Берг.
- Матч пройдет на «Арене Химки»
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- «Химки» по итогам 15 туров занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» – девятое.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ