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    Городов, Шапи и Берг сыграют с первых минут за «Краснодар»; у «Химок» в старте выйдут Глушаков и Дядюн

    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Краснодара» на матч 16-го тура РПЛ.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Берг.

    • Матч пройдет на «Арене Химки»
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
    • «Химки» по итогам 15 туров занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» – девятое.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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