Clarin: перед смертью сердце Марадоны было в два раза больше нормы

Стали известны подробности вскрытия тела легендарного футболиста Диего Марадоны, умершего в среду в возрасте 60 лет.

Причиной смерти, как сообщает Clarin, стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

Кроме того, в сердце аргентинца обнаружена дилатационная кардиомиопатия. Эта патология вызывает увеличение камер сердца. Было установлено, что сердце Марадоны было в два раза больше нормы.

Сейчас изучаются анализы экс-футболиста с целью определить – употреблял ли он незадолго до смерти алкоголь или наркотики.