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    Clarin: перед смертью сердце Марадоны было в два раза больше нормы

    Стали известны подробности вскрытия тела легендарного футболиста Диего Марадоны, умершего в среду в возрасте 60 лет.

    Причиной смерти, как сообщает Clarin, стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

    Кроме того, в сердце аргентинца обнаружена дилатационная кардиомиопатия. Эта патология вызывает увеличение камер сердца. Было установлено, что сердце Марадоны было в два раза больше нормы.

    Сейчас изучаются анализы экс-футболиста с целью определить – употреблял ли он незадолго до смерти алкоголь или наркотики.

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    Источник: Clarin

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +726

      Dr.Metal 1 час назад

      При всем уважением к его заслугам, в последнее время человек был аморальным обдолбышем-наркоманом и пьяницей

      2
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      Рейтинг: +223

      Dos_Santos 1 час назад

      Человек с большим сердцем, в прямом и переносном смысле)

      0
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