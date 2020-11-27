«Пацан сказал – пацан сделал». Полузащитник «Ростова» Глебов покрасил бороду в клубные цвета

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов покрасил бороду в желто-синий цвет.

«Данил Глебов однажды пообещал, что если он забьет гол, то обязательно покрасит бороду в клубные цвета.

Полузащитник стал автором одного из голов в матче против «Ахмата». Сразу после этого внимательные болельщики и партнеры по команде напомнили Данилу про спор. Глебов не мог не сдержать слово», – написала под видеороликом клубная пресс-служба.

«Пацан сказал – пацан сделал», – сказал Данил, продемонстрировав свой новый образ.