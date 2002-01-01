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    «Пацан сказал – пацан сделал». Полузащитник «Ростова» Глебов покрасил бороду в клубные цвета

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов покрасил бороду в желто-синий цвет.

    «Данил Глебов однажды пообещал, что если он забьет гол, то обязательно покрасит бороду в клубные цвета.

    Полузащитник стал автором одного из голов в матче против «Ахмата». Сразу после этого внимательные болельщики и партнеры по команде напомнили Данилу про спор. Глебов не мог не сдержать слово», – написала под видеороликом клубная пресс-служба.

    «Пацан сказал – пацан сделал», – сказал Данил, продемонстрировав свой новый образ.

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    Источник: ютуб-канал «Ростова»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +43362

      portero 27 минут назад

      Игрушки вроде взрослых мальчиков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1303

      Стыдно за зенит 29 минут назад

      Лучше бороду покрасить, чем дрочить на камеру, как бомж шлюба.

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      ...
      Рейтинг: +11130

      alarm > Стыдно за зенит 13 минут назад

      например, общественности известно, что вы, свиньи, красите волосы (и вовсе не на бороде) в клубные розовые цвета, прикрывая их стрингами. стыдно за вас!

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      Рейтинг: -1303

      Стыдно за зенит > alarm 22 секунды назад

      Бомж Артурка, мне твои радужные фантазии не интересны)))

      0
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      Рейтинг: +9274

      paracetamol 39 минут назад

      Покрасил, и сразу ума прибавилось!

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