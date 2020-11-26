Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Мольде», «Милан» сыграл вничью с «Лиллем», «Брага» и «Лестер» забили шесть голов на двоих

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Милан» и «Лестер» в своих матчах сыграли вничью, а «Арсенал» в гостях крупно победил «Мольде».

Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

Мольде (Норвегия) – Арсенал (Англия) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Пепе, 50; 0:2 – Нелсон, 55; 0:3 – Балогун, 83.

Брага (Португалия) – Лестер Сити (Англия) – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Мусрати, 4; 1:1 – Барнс, 9; 2:1 – Паулинью, 24; 2:2 – Томас, 78; 3:2 – Франсержио, 90; 3:3 – Варди, 90+5.

Лилль (Франция) – Милан (Италия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кастильехо, 46; 1:1 – Бамба, 65.

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