Ари: «Надеюсь, что у «Краснодара» срастется с Лигой Европы»

Изначально была надежда только на ЛЕ, остальное нереально пока...
Нападающий «Краснодара» Ари дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Севильей». Российский клуб проиграл со счетом 1:2 и потерял шансы на выход в плей-офф.
«Это был очень важный матч для нас. Но, к сожалению, теперь мы потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что у нас срастется с Лигой Европы.
У нас плохо получалась игра в первом тайме. И, несмотря на позитивные изменения после перерыва, мы все же проиграли. «Севилья» действовала очень компактно и преуспела в контратаках», – сказал Ари.
- На данный момент «Краснодар» занимает третье место в группе (1 очко)
- Столько же очков у «Ренна».