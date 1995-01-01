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    Ари: «Надеюсь, что у «Краснодара» срастется с Лигой Европы»

    Нападающий «Краснодара» Ари дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Севильей». Российский клуб проиграл со счетом 1:2 и потерял шансы на выход в плей-офф.

    «Это был очень важный матч для нас. Но, к сожалению, теперь мы потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что у нас срастется с Лигой Европы.

    У нас плохо получалась игра в первом тайме. И, несмотря на позитивные изменения после перерыва, мы все же проиграли. «Севилья» действовала очень компактно и преуспела в контратаках», – сказал Ари.

    • На данный момент «Краснодар» занимает третье место в группе (1 очко)
    • Столько же очков у «Ренна».

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43323

      portero 30 минут назад

      Изначально была надежда только на ЛЕ, остальное нереально пока...

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