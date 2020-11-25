Ари: «Надеюсь, что у «Краснодара» срастется с Лигой Европы»

Нападающий «Краснодара» Ари дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Севильей». Российский клуб проиграл со счетом 1:2 и потерял шансы на выход в плей-офф.

«Это был очень важный матч для нас. Но, к сожалению, теперь мы потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что у нас срастется с Лигой Европы.

У нас плохо получалась игра в первом тайме. И, несмотря на позитивные изменения после перерыва, мы все же проиграли. «Севилья» действовала очень компактно и преуспела в контратаках», – сказал Ари.