The Independent: Гвардиола попросил «Манчестер Сити» купить Кейна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить атаку своей команды форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном.
По информации The Independent, испанский специалист указал 27-летнего англичанина как приоритетную трансферную цель при переговорах о продлении контракта.
Сам нападающий может согласиться на переход следующим летом, если «Тоттенхэм» снова не сможет выиграть какой-нибудь трофей.
- Рыночная стоимость Кейна – 120 миллионов евро.
- В этом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 11 ассистов в 15 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Источник: The Independent