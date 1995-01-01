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    The Independent: Гвардиола попросил «Манчестер Сити» купить Кейна

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить атаку своей команды форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

    По информации The Independent, испанский специалист указал 27-летнего англичанина как приоритетную трансферную цель при переговорах о продлении контракта.

    Сам нападающий может согласиться на переход следующим летом, если «Тоттенхэм» снова не сможет выиграть какой-нибудь трофей.

    • Рыночная стоимость Кейна – 120 миллионов евро.
    • В этом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 11 ассистов в 15 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: The Independent

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    Сегодня, 00:17
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +258

      cevin cigan 36 минут назад

      А га,так легче Моура переманить в Ман Сити!!! "Если Кейн не выиграет хоть один трофей"? А что интересно в этом году выиграет Сити?????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5354

      NewLife 40 минут назад

      Опечатка: не Кейна, а Дзюбу.

      0
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      Рейтинг: +840

      Михаил_Боярский > NewLife 25 минут назад

      Чтобы лысого с лысым гонял?

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