The Independent: Гвардиола попросил «Манчестер Сити» купить Кейна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить атаку своей команды форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

По информации The Independent, испанский специалист указал 27-летнего англичанина как приоритетную трансферную цель при переговорах о продлении контракта.

Сам нападающий может согласиться на переход следующим летом, если «Тоттенхэм» снова не сможет выиграть какой-нибудь трофей.