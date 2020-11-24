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The Independent: Гвардиола попросил «Манчестер Сити» купить Кейна

24 ноября 2020, 00:17
6

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить атаку своей команды форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

По информации The Independent, испанский специалист указал 27-летнего англичанина как приоритетную трансферную цель при переговорах о продлении контракта.

Сам нападающий может согласиться на переход следующим летом, если «Тоттенхэм» снова не сможет выиграть какой-нибудь трофей.

  • Рыночная стоимость Кейна – 120 миллионов евро.
  • В этом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 11 ассистов в 15 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Тоттенхэм Кейн Гарри Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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NewLife
1606168699
Опечатка: не Кейна, а Дзюбу.
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cevin cigan
1606168931
А га,так легче Моура переманить в Ман Сити!!! "Если Кейн не выиграет хоть один трофей"? А что интересно в этом году выиграет Сити?????
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mutabor0992
1606176184
Логично.
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maryagryzenkova
1606213453
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