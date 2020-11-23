В «Спартаке» подтвердили, что Соболев восстановится к возобновлению сезона РПЛ

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов назвал ориентировочные сроки восстановления нападающего Александра Соболева.

Футболист сегодня перенес операцию в Риме.

Ему потребовалось хирургическое вмешательство в связи с блокадой коленного сустава.

В текущем розыгрыше РПЛ Соболев забил пять голов в 12 матчах.

«Соболев успешно прооперирован в Италии по поводу травмы коленного сустава. Ожидаем, что игрок вернется в общую группу в период зимней паузы. К возобновлению чемпионата точно должен быть готов», – сообщил Фетисов.