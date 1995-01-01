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    В «Спартаке» подтвердили, что Соболев восстановится к возобновлению сезона РПЛ

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов назвал ориентировочные сроки восстановления нападающего Александра Соболева.

    • Футболист сегодня перенес операцию в Риме.
    • Ему потребовалось хирургическое вмешательство в связи с блокадой коленного сустава.
    • В текущем розыгрыше РПЛ Соболев забил пять голов в 12 матчах.

    «Соболев успешно прооперирован в Италии по поводу травмы коленного сустава. Ожидаем, что игрок вернется в общую группу в период зимней паузы. К возобновлению чемпионата точно должен быть готов», – сообщил Фетисов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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