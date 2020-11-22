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    Карпин: «Доволен пятым местом «Ростова». Не ожидал»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился наблюдениями после матча 15-го тура РПЛ с «Рубином».

    • «Ростов» победил «Рубин» со счетом 2:0. Дубль оформил Хорен Байрамян.
    • Команда поднялась на пятое место в таблице.

    «Не буду лукавить и честно скажу, что доволен пятым местом. В наших реалиях, с которыми мы прожили октябрь, со всеми потерями результат, показанный командой в первом круге, может, не чудо, но он более чем приемлем. Даже скажу, что не ожидал его.

    У Хашимото то ли ушиб, то ли повреждение. Завтра ему сделают медицинское обследование, там будет понятно. О том, кто заменит Матиаса Норманна в следующей игре, пока не думал. Посмотрим, кто будет жив. Тогда будем выбирать состав.

    У нас много новых ребят, которые должны встроиться в коллектив. Пока такие результаты могут быть – из огня да в полымя. У нас еще могут шатания происходить. Когда появляется в составе любой футболист, который провел уже какое-то время с нами, это чувствуется», – сказал Карпин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 22:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1826

      Бриг 20 минут назад

      Карпин вроде вырос уже как тренер. То, что Ростов, отдав ключевых (как казалось) игроков по прежнему претендует на любые места, впечатляет.

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