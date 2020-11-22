Карпин: «Доволен пятым местом «Ростова». Не ожидал»

Карпин вроде вырос уже как тренер. То, что Ростов, отдав ключевых (как казалось) игроков по прежнему претендует на любые места, впечатляет.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился наблюдениями после матча 15-го тура РПЛ с «Рубином».
- «Ростов» победил «Рубин» со счетом 2:0. Дубль оформил Хорен Байрамян.
- Команда поднялась на пятое место в таблице.
«Не буду лукавить и честно скажу, что доволен пятым местом. В наших реалиях, с которыми мы прожили октябрь, со всеми потерями результат, показанный командой в первом круге, может, не чудо, но он более чем приемлем. Даже скажу, что не ожидал его.
У Хашимото то ли ушиб, то ли повреждение. Завтра ему сделают медицинское обследование, там будет понятно. О том, кто заменит Матиаса Норманна в следующей игре, пока не думал. Посмотрим, кто будет жив. Тогда будем выбирать состав.
У нас много новых ребят, которые должны встроиться в коллектив. Пока такие результаты могут быть – из огня да в полымя. У нас еще могут шатания происходить. Когда появляется в составе любой футболист, который провел уже какое-то время с нами, это чувствуется», – сказал Карпин.