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Карпин: «Доволен пятым местом «Ростова». Не ожидал»

22 ноября 2020, 22:39
20

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился наблюдениями после матча 15-го тура РПЛ с «Рубином».

  • «Ростов» победил «Рубин» со счетом 2:0. Дубль оформил Хорен Байрамян.
  • Команда поднялась на пятое место в таблице.

«Не буду лукавить и честно скажу, что доволен пятым местом. В наших реалиях, с которыми мы прожили октябрь, со всеми потерями результат, показанный командой в первом круге, может, не чудо, но он более чем приемлем. Даже скажу, что не ожидал его.

У Хашимото то ли ушиб, то ли повреждение. Завтра ему сделают медицинское обследование, там будет понятно. О том, кто заменит Матиаса Норманна в следующей игре, пока не думал. Посмотрим, кто будет жив. Тогда будем выбирать состав.

У нас много новых ребят, которые должны встроиться в коллектив. Пока такие результаты могут быть – из огня да в полымя. У нас еще могут шатания происходить. Когда появляется в составе любой футболист, который провел уже какое-то время с нами, это чувствуется», – сказал Карпин.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (20)
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Бриг
1606074722
Карпин вроде вырос уже как тренер. То, что Ростов, отдав ключевых (как казалось) игроков по прежнему претендует на любые места, впечатляет.
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САДЫЧОК
1606076791
Карпин-Заслужил ! Работа видна !
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DOCTOR PENALTY
1606076924
А я ожидал, и очень рад за Карпина. Неплохо бы в Спартак. Домой пора.
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evgevg13
1606100469
Ой, Валера- хитрый жук...
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vladimir-7
1606109709
Только на шестое место не опускайтесь, так и держитесь, не ниже пятого.
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spartakuz
1606111818
Пятое место - хороший результат, если учитывать что 6 ключевых игроков покинули команду и нужно перестраиваться
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nemolod
1606115115
Один из немногих наших тренеров,которые понимают,что без длинной скамейки футболистов пройти на высоком уровне матчи невозможно,отчего и старается как можно больше вводит в основу новичков и чем быстрее он их сможет наиграть,тем быстрее его команда будет идти на более высокие места в первенстве!
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zigbert
1606139217
Еще бы имея такие потери в составе, 5е место конечно успех.
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GoLenaStop
1606163153
Увы, зная Ростсельмаш, и его извечные финансовые проблемы, ожидаю этакий легкий слив...на пользу соседей и трубадуров. Пусть я ошибаюсь, но это - чуйка... Всем удачи! Хорошего и честного футбола!
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