Карпин: «Доволен пятым местом «Ростова». Не ожидал»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился наблюдениями после матча 15-го тура РПЛ с «Рубином».

«Ростов» победил «Рубин» со счетом 2:0. Дубль оформил Хорен Байрамян .

. Команда поднялась на пятое место в таблице.

«Не буду лукавить и честно скажу, что доволен пятым местом. В наших реалиях, с которыми мы прожили октябрь, со всеми потерями результат, показанный командой в первом круге, может, не чудо, но он более чем приемлем. Даже скажу, что не ожидал его.

У Хашимото то ли ушиб, то ли повреждение. Завтра ему сделают медицинское обследование, там будет понятно. О том, кто заменит Матиаса Норманна в следующей игре, пока не думал. Посмотрим, кто будет жив. Тогда будем выбирать состав.

У нас много новых ребят, которые должны встроиться в коллектив. Пока такие результаты могут быть – из огня да в полымя. У нас еще могут шатания происходить. Когда появляется в составе любой футболист, который провел уже какое-то время с нами, это чувствуется», – сказал Карпин.