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    Уткин: «Барселона» сохранила тело Месси, но утратила его гений. Он теряет силу»

    Видеоблогер Василий Уткин написал текст об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По мнению журналиста, аргентинец выступает хуже, чем раньше.

    «Есть Месси. Вы ведь знаете, что он лучший игрок в истории? Знаете, я никогда не хотел выбирать между ним и Криштиану Роналду, потому что они выступают в разных амплуа. Роналду – супермен. Он атлет, гений мотивации, он идеальный кинжал на острие команды, которая знает ножевой бой. Он всегда готов быть собой, он же кинжал. Валирийская сталь.

    А Месси – гений. Он не орудие. Он теряет силу, если ему грустно. У гения нет понятия о долге, потому что он а) никому не должен и б) он вообще не обязательно имеет понятие, какая сила и почему сквозь его тело творит. Гений – это не напряг сил, не мышцы и не статистика, гений – это вдохновение.

    «Барселона» сохранила контракт Месси, тело Месси, тренировки Месси, ноги Месси, но она, как и сам Лео, утратила гений Месси, потому что гению нужна свобода», – написал Уткин в телеграме.

    • «Барселона» идет в таблице десятой.
    • На следующей неделе команда проведет матч Лиги чемпионов против украинского «Динамо».
    • Следующий соперник по Примере – «Осасуна» (29 ноября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:01
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4837

      "supermax" 4 минуты назад

      Вася...как хорошо сказал)) ну прям поэзия...хах

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      Рейтинг: +1042

      petr69 18 минут назад

      А был ли мальчик?.......... Не стало Хави, Иньесты. Нет Неймара, нет Суареса.
      Просто сейчас мы видим настоящего Месси без ретуши и без великих подсобников

      0
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      Рейтинг: +10124

      DeStar > petr69 12 минут назад

      был был) хватит уже каждого игрока притягивать к заслугами месси, т.е понятно футбол командный вид спорта, но раньше притягивали хави и иньесту, а ты уже пошёл дальше, дномара притяну, который уже года 4 назад ушел наверное))) и суареза каким-то боком)

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      Рейтинг: +4837

      "supermax" > DeStar 7 минут назад

      был...но появился он благодаря тем самым Хави и Иньесте....они помогли раскрыться гению Месси))

      0
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      Рейтинг: +1405

      CSKA471 23 минуты назад

      А все уже

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