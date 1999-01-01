Уткин: «Барселона» сохранила тело Месси, но утратила его гений. Он теряет силу»

Вася...как хорошо сказал)) ну прям поэзия...хах
Видеоблогер Василий Уткин написал текст об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По мнению журналиста, аргентинец выступает хуже, чем раньше.
«Есть Месси. Вы ведь знаете, что он лучший игрок в истории? Знаете, я никогда не хотел выбирать между ним и Криштиану Роналду, потому что они выступают в разных амплуа. Роналду – супермен. Он атлет, гений мотивации, он идеальный кинжал на острие команды, которая знает ножевой бой. Он всегда готов быть собой, он же кинжал. Валирийская сталь.
А Месси – гений. Он не орудие. Он теряет силу, если ему грустно. У гения нет понятия о долге, потому что он а) никому не должен и б) он вообще не обязательно имеет понятие, какая сила и почему сквозь его тело творит. Гений – это не напряг сил, не мышцы и не статистика, гений – это вдохновение.
«Барселона» сохранила контракт Месси, тело Месси, тренировки Месси, ноги Месси, но она, как и сам Лео, утратила гений Месси, потому что гению нужна свобода», – написал Уткин в телеграме.