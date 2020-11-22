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  • Уткин: «Барселона» сохранила тело Месси, но утратила его гений. Он теряет силу»

Уткин: «Барселона» сохранила тело Месси, но утратила его гений. Он теряет силу»

22 ноября 2020, 11:01
13

Видеоблогер Василий Уткин написал текст об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По мнению журналиста, аргентинец выступает хуже, чем раньше.

«Есть Месси. Вы ведь знаете, что он лучший игрок в истории? Знаете, я никогда не хотел выбирать между ним и Криштиану Роналду, потому что они выступают в разных амплуа. Роналду – супермен. Он атлет, гений мотивации, он идеальный кинжал на острие команды, которая знает ножевой бой. Он всегда готов быть собой, он же кинжал. Валирийская сталь.

А Месси – гений. Он не орудие. Он теряет силу, если ему грустно. У гения нет понятия о долге, потому что он а) никому не должен и б) он вообще не обязательно имеет понятие, какая сила и почему сквозь его тело творит. Гений – это не напряг сил, не мышцы и не статистика, гений – это вдохновение.

«Барселона» сохранила контракт Месси, тело Месси, тренировки Месси, ноги Месси, но она, как и сам Лео, утратила гений Месси, потому что гению нужна свобода», – написал Уткин в телеграме.

  • «Барселона» идет в таблице десятой.
  • На следующей неделе команда проведет матч Лиги чемпионов против украинского «Динамо».
  • Следующий соперник по Примере – «Осасуна» (29 ноября).

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Уткин Василий
Комментарии (13)
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CSKA471
1606034975
А все уже
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petr69
1606035239
А был ли мальчик?.......... Не стало Хави, Иньесты. Нет Неймара, нет Суареса. Просто сейчас мы видим настоящего Месси без ретуши и без великих подсобников
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"supermax"
1606036074
Вася...как хорошо сказал)) ну прям поэзия...хах
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Алехсбургер.
1606041726
Ну,в принципе..гениальный опус,как всегда ,но без г.овна. Удивительно.
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Cules2013
1606044387
Что-то последнее время Уткин прямо островок адекватности. Что-то в лесу здохло? На работу никто не берёт?)
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DOCTOR PENALTY
1606045235
Василий, своим вдохновенным высказыванием ты претендуешь на гениальность? Неужели появилась какая-то неведомая сила, которая начала творить через твоё могучее тело?... ) "*
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zigbert
1606115718
К сожалению Барселона сейчас переживает не лучшие времена. Конечно все это сказывается и на игре Месси,на его настроении.
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