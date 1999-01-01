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    Врач и массажист «Крыльев Советов» оказали помощь пассажиру на борту самолета

    На пути «Крыльев Советов» в Хабаровск на матч ФНЛ в самолете случилась нештатная ситуация. Пассажиру стало плохо, на помощь пришли сотрудники самарцев.

    «Врач Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали ему мед.помощь. В результате полeт был продолжен – пассажиру стало лучше, и самолет благополучно приземлился в Хабаровске», – сообщили «Крылья Советов».

    • Матч «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов» состоится завтра, 21 ноября.
    • Самарцы идут в таблице четвертыми.
    • «СКА-Хабаровск» занимает восьмое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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