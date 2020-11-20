Врач и массажист «Крыльев Советов» оказали помощь пассажиру на борту самолета

На пути «Крыльев Советов» в Хабаровск на матч ФНЛ в самолете случилась нештатная ситуация. Пассажиру стало плохо, на помощь пришли сотрудники самарцев.
«Врач Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали ему мед.помощь. В результате полeт был продолжен – пассажиру стало лучше, и самолет благополучно приземлился в Хабаровске», – сообщили «Крылья Советов».
- Матч «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов» состоится завтра, 21 ноября.
- Самарцы идут в таблице четвертыми.
- «СКА-Хабаровск» занимает восьмое место.
Источник: твиттер «Крыльев Советов»