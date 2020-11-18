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  • Работник «Барсы» – о сохранении Месси в команде: «Мы расстроились, что он остался»

Работник «Барсы» – о сохранении Месси в команде: «Мы расстроились, что он остался»

18 ноября 2020, 15:34
8

Один из сотрудников «Барселоны» рассказал о реакции работников клуба на сохранение нападающего Лионеля Месси в команде.

«Мы сильно расстроились, когда узнали, что Месси решил остаться. Все были расстроены. Мы знали, что попадем под сокращение, чтобы клуб смог выплачивать Месси высокую зарплату.

Я люблю и ценю Лео за то, что он сделал для «Барсы» и всего футбола, но еще больше меня беспокоит то, как будет жить моя семья и смогу ли я работать в «Барселоне», – рассказал один из работников клуба.

Источник: FourFourTwo
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (8)
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G.P.
1605704177
Ну, ну. Прямо из кармана работников платят Месси. Какой-то очередной вброс. Опять в какой-то психиатрической лечебнице опросы проводили? Следующая статья будет: "Месси ест африканских детей". Какая-то прямо кампания против него ведётся.
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афоня72
1605711891
Легче уволить работников клуба..чем не заплатить зарплату Месси..засудит.
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a s
1605727269
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sploshnovalena
1605731760
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