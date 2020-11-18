Работник «Барсы» – о сохранении Месси в команде: «Мы расстроились, что он остался»

Один из сотрудников «Барселоны» рассказал о реакции работников клуба на сохранение нападающего Лионеля Месси в команде.

«Мы сильно расстроились, когда узнали, что Месси решил остаться. Все были расстроены. Мы знали, что попадем под сокращение, чтобы клуб смог выплачивать Месси высокую зарплату.

Я люблю и ценю Лео за то, что он сделал для «Барсы» и всего футбола, но еще больше меня беспокоит то, как будет жить моя семья и смогу ли я работать в «Барселоне», – рассказал один из работников клуба.