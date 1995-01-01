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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Работник «Барсы» – о сохранении Месси в команде: «Мы расстроились, что он остался»

    Один из сотрудников «Барселоны» рассказал о реакции работников клуба на сохранение нападающего Лионеля Месси в команде.

    «Мы сильно расстроились, когда узнали, что Месси решил остаться. Все были расстроены. Мы знали, что попадем под сокращение, чтобы клуб смог выплачивать Месси высокую зарплату.

    Я люблю и ценю Лео за то, что он сделал для «Барсы» и всего футбола, но еще больше меня беспокоит то, как будет жить моя семья и смогу ли я работать в «Барселоне», – рассказал один из работников клуба.

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    Источник: FourFourTwo

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +207

      G.P. 18 минут назад

      Ну, ну. Прямо из кармана работников платят Месси. Какой-то очередной вброс. Опять в какой-то психиатрической лечебнице опросы проводили?

      Следующая статья будет: "Месси ест африканских детей". Какая-то прямо кампания против него ведётся.

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