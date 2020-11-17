Это’О может возобновить карьеру в клубе четвертого дивизиона Испании

Президент испанского клуба «Расинг» Мурсия Моррис Паньелло заявил, что бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О может пополнить команду.
«Вероятность подписания Самуэля Это'О нашим клубом оцениваю примерно в 50 на 50. На следующей неделе мы узнаем, сможем ли мы подписать Это'О. Если нет, у нас подготовлен план Б. У нас есть несколько инвесторов в Мексике и Эмиратах, которые могут материально компенсировать затраты на трансфер», – сказал Паньелло.
- 6 сентября 2019 года 38-летний Это’О объявил о завершении карьеры футболиста.
- Его последним клубом был «Катар СК».
- «Расинг» Мурсия выступает в Терсере, четвертом по силе дивизионе испанского чемпионата.
Источник: Marca