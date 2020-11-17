Президент «Урала» – о пиве на матчах РПЛ: «Клубам удастся гораздо больше зарабатывать»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возвращение продажи пива на российские стадионы.

«Наши клубы уже давно выступают за возвращение продажи пива на стадионах. Мы этим запретом всe равно ничего не добьемся, потому что тот, кто захочет употребить алкоголь, сделает это до начала матча за территорией стадиона. А в чаше арены он будет это делать в более цивилизованном виде.

В случае каких-то нарушений правопорядка службы безопасности быстро разберутся с ситуацией. Как это делают в Европе, где люди спокойно пьют пиво на трибунах, и всe в порядке. А клубам гораздо больше удастся зарабатывать и отбивать часть бюджета.

Надеюсь, что всe-таки этот закон примут, и пиво вернется на стадионы», – приводят слова Иванова «Известия».

Параллельно с возвращением пива на стадионы в РПЛ планирует ввести систему Fan ID.

Григорий Иванов: «Я против введения Fan ID, но поддерживаю возвращение пива на стадионы»