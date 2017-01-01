Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Президент «Урала» – о пиве на матчах РПЛ: «Клубам удастся гораздо больше зарабатывать»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возвращение продажи пива на российские стадионы.

    «Наши клубы уже давно выступают за возвращение продажи пива на стадионах. Мы этим запретом всe равно ничего не добьемся, потому что тот, кто захочет употребить алкоголь, сделает это до начала матча за территорией стадиона. А в чаше арены он будет это делать в более цивилизованном виде.

    В случае каких-то нарушений правопорядка службы безопасности быстро разберутся с ситуацией. Как это делают в Европе, где люди спокойно пьют пиво на трибунах, и всe в порядке. А клубам гораздо больше удастся зарабатывать и отбивать часть бюджета.

    Надеюсь, что всe-таки этот закон примут, и пиво вернется на стадионы», – приводят слова Иванова «Известия».

    • Параллельно с возвращением пива на стадионы в РПЛ планирует ввести систему Fan ID.

    Григорий Иванов: «Я против введения Fan ID, но поддерживаю возвращение пива на стадионы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80609
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru