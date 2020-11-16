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    «Спартак» – Трампу: «Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!»

    Англоязычный твиттер «Спартака» пошутил над бывшим президентом США Дональдом Трампом, который считает, что выиграл выборы у Джо Байдена.

    «Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!» – отреагировала пресс-служба «Спартака» на слова Трампа о победе на президентских выборах.

    • 6 декабря 2017 года «Спартак» проиграл «Ливерпулю» на выезде со счетом 0:7.

    Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:49
    Комментарии16
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      Рейтинг: -42

      American-Patriot 13 минут назад

      Спартак! Уважуха!

      0
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      Рейтинг: +3971

      ЮНик 33 минуты назад

      Хорошая шутка! Но не для поклонников "Комеди клаб", Потому и на английском.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3055

      Гавроша 38 минут назад

      Стыдно за свиней!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18106

      bset > Гавроша 1 минуту назад

      За Зенит стыдно уже не только по игре, но и по последним эфирам у Скобеевой. Да и в сборной за Зенит стыдно.

      0
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      Рейтинг: +732

      ySS 41 минуту назад

      Печально, но дебилы есть везде...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2727

      Axe111 41 минуту назад

      Пфф что это за глупый стёб

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1970

      Дедуктор 48 минут назад

      Дура, ты дура. И шутки у табэ дурацкие.
      Не вчера и не про Спартак сказано. Но - подходит.

      0
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      Рейтинг: -125

      Спартач80 59 минут назад

      Эммм...это они считают креативом?...

      3
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      Рейтинг: +338

      Mityai90 1 час назад

      Проблема в том, что Трамп понятие не имеет, что такое спартак

      3
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      Рейтинг: +16343

      silver29 1 час назад

      Совсем сбрендили, им своих проблем мало, они еще Трампа тролят (((

      7
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      Рейтинг: +2010

      Бомбардиръ 1 час назад

      А что у хрюшек в заднеприводном до сих пор болит? Решили заглушить свою боль сомнительной шуткой?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      Спартач80 > Бомбардиръ 58 минут назад

      В тебе у нас ничего не болит-иди к своим,занимайся дальше задним своим приводом.

      3
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