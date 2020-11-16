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  • «Спартак» – Трампу: «Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!»

«Спартак» – Трампу: «Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!»

16 ноября 2020, 17:49
27

Англоязычный твиттер «Спартака» пошутил над бывшим президентом США Дональдом Трампом, который считает, что выиграл выборы у Джо Байдена.

«Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!» – отреагировала пресс-служба «Спартака» на слова Трампа о победе на президентских выборах.

  • 6 декабря 2017 года «Спартак» проиграл «Ливерпулю» на выезде со счетом 0:7.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью

Источник: твиттер «Спартака»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Ливерпуль
Комментарии (27)
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Spirit_78
1605539080
Куда вы лезете, поросята?
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Mityai90
1605540349
Проблема в том, что Трамп понятие не имеет, что такое спартак
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Axe111
1605541657
Пфф что это за глупый стёб
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ySS
1605541690
Печально, но дебилы есть везде...
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ЮНик
1605542172
Хорошая шутка! Но не для поклонников "Комеди клаб", Потому и на английском.
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American-Patriot
1605543342
Спартак! Уважуха!
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Viper for CSKA
1605544639
Наши спортсмены и их окружение совсем с катушек слетели что ли? То Нурмагомедов с Мирзовым Макрону претензии в агрессивной форме предъявляют, то Павлюченко на целую нацию наехал. Теперь твиттер Спартака "шутит" над Трампом. Я так понимаю, решили, что они значимость для мирового сообщества какую-то имеют. Забыли, что им и их авторитетным мнениям - место в спортзале и на поле. В лучшем случае.
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алдан2014
1605548430
Это что за доолбо... Я болела Спама с 80х но но это . ...
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NewLife
1605548454
Еще раз убеждаюсь в идиотизме пресс-службы Спартака. Вместо того чтобы забыть и не напоминать об этом позоре не столько Спартака. сколько Карреры, они выдали напоминание об этом ужасном событии только для того, чтобы потроллить Трампа. Какое им дело до Трампа ? Что, в Спартаке писать не о чем? Эти дебилоиды думают, что они выдали что-то смешное, но самом деле просто кинули корм бомже-придуркам троллить Спартак.
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Fusballer
1605554415
Слов нет. Даже стыдно как-то)))
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