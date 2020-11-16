«Спартак» – Трампу: «Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!»

Англоязычный твиттер «Спартака» пошутил над бывшим президентом США Дональдом Трампом, который считает, что выиграл выборы у Джо Байдена.
«Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!» – отреагировала пресс-служба «Спартака» на слова Трампа о победе на президентских выборах.
- 6 декабря 2017 года «Спартак» проиграл «Ливерпулю» на выезде со счетом 0:7.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью
Источник: твиттер «Спартака»