«Спартак» – Трампу: «Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!»

Англоязычный твиттер «Спартака» пошутил над бывшим президентом США Дональдом Трампом, который считает, что выиграл выборы у Джо Байдена.

«Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!» – отреагировала пресс-служба «Спартака» на слова Трампа о победе на президентских выборах.

6 декабря 2017 года «Спартак» проиграл «Ливерпулю» на выезде со счетом 0:7.

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Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью