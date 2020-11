«Спартак» – Трампу: «Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!»

Англоязычный твиттер «Спартака» пошутил над бывшим президентом США Дональдом Трампом, который считает, что выиграл выборы у Джо Байдена.

«Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017-м!» – отреагировала пресс-служба «Спартака» на слова Трампа о победе на президентских выборах.

WE WON AGAINST LIVERPOOL AT ANFIELD IN 2017! https://t.co/NsDksl2X6S