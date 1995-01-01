Гвардиола – лидер по тратам на трансферы среди тренеров за последние десять лет

Гвардиола со своей тики такой не эффективен это он в Барсе за счёт Месси и Хави с Иньестой кое что выиграл, а без них просто ноль и с этим не поспоришь
Команды Хосепа Гвардиолы в последние десять лет потратили на трансферы более 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Это рекордный показатель.
На втором месте идет Жозе Моуринью, тренирующий «Тоттенхэм». Карло Анчелотти – третий.
1. Хосеп Гвардиола — потрачено 1,14 миллиарда фунтов стерлингов за последние десять лет.
2. Жозе Моуринью — 1,04 миллиарда.
3. Карло Анчелотти — 939,48 миллиона.
4. Массимилиано Алегри — 924,90 миллиона.
5. Диего Симеоне — 875,63 миллиона.
6. Антонио Конте — 834,48 миллиона.
7. Унаи Эмери — 742,64 миллиона.
8. Эрнесто Вальверде — 731,93 миллиона.
9. Мануэль Пеллегрини — 692,10 миллиона.
10. Юрген Клопп — 624,67 миллиона.