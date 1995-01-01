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    Гвардиола – лидер по тратам на трансферы среди тренеров за последние десять лет

    Команды Хосепа Гвардиолы в последние десять лет потратили на трансферы более 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Это рекордный показатель.

    На втором месте идет Жозе Моуринью, тренирующий «Тоттенхэм». Карло Анчелотти – третий.

    1. Хосеп Гвардиола — потрачено 1,14 миллиарда фунтов стерлингов за последние десять лет.

    2. Жозе Моуринью — 1,04 миллиарда.

    3. Карло Анчелотти — 939,48 миллиона.

    4. Массимилиано Алегри — 924,90 миллиона.

    5. Диего Симеоне — 875,63 миллиона.

    6. Антонио Конте — 834,48 миллиона.

    7. Унаи Эмери — 742,64 миллиона.

    8. Эрнесто Вальверде — 731,93 миллиона.

    9. Мануэль Пеллегрини — 692,10 миллиона.

    10. Юрген Клопп — 624,67 миллиона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11879

      Garrincha58 15 минут назад

      Гвардиола со своей тики такой не эффективен это он в Барсе за счёт Месси и Хави с Иньестой кое что выиграл, а без них просто ноль и с этим не поспоришь

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      Рейтинг: +10

      a s 27 минут назад

      Eсли делаете cтавки >>> stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +1131

      омск55 2 часа назад

      Потратил дох... получил нихе...

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