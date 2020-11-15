Гвардиола – лидер по тратам на трансферы среди тренеров за последние десять лет

Команды Хосепа Гвардиолы в последние десять лет потратили на трансферы более 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Это рекордный показатель.

На втором месте идет Жозе Моуринью, тренирующий «Тоттенхэм». Карло Анчелотти – третий.

1. Хосеп Гвардиола — потрачено 1,14 миллиарда фунтов стерлингов за последние десять лет.

2. Жозе Моуринью — 1,04 миллиарда.

3. Карло Анчелотти — 939,48 миллиона.

4. Массимилиано Алегри — 924,90 миллиона.

5. Диего Симеоне — 875,63 миллиона.

6. Антонио Конте — 834,48 миллиона.

7. Унаи Эмери — 742,64 миллиона.

8. Эрнесто Вальверде — 731,93 миллиона.

9. Мануэль Пеллегрини — 692,10 миллиона.

10. Юрген Клопп — 624,67 миллиона.