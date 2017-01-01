Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Eurosport: Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ» и летом может пополнить «Реал»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не настроен на продолжение сотрудничества с «ПСЖ». Его контракт истекает летом 2022 года.

    Переговоры с парижским клубом о летнем переходе Мбаппе планирует провести лично президент «Реала» Флорентино Перес. Внутри мадридского клуба с целью недопущения утечки информации есть запрет на обсуждение трансфера игрока. Испанцы планируют заплатить за Мбаппе 100 миллионов евро.

    • В сезоне Лиги 1 Мбаппе провел шесть матчей, забил семь голов.
    • Игрок выступает в Париже с 2017 года.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80438
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru