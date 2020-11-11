Eurosport: Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ» и летом может пополнить «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не настроен на продолжение сотрудничества с «ПСЖ». Его контракт истекает летом 2022 года.

Переговоры с парижским клубом о летнем переходе Мбаппе планирует провести лично президент «Реала» Флорентино Перес. Внутри мадридского клуба с целью недопущения утечки информации есть запрет на обсуждение трансфера игрока. Испанцы планируют заплатить за Мбаппе 100 миллионов евро.