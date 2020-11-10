Нойер: «Игроки на пределе своих возможностей. Надеюсь, это последний такой сезон»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о плотном графике команды в текущем сезоне.

«Такого сезона никогда не было и, надеюсь, больше не будет. Игроки выступают на пределе своих возможностей. Мы даже не можем выполнить некоторые упражнения на тренировке.

Никаких мини-турниров, двусторонок и индивидуальных занятий – только восстановление, тактика, предматчевая тренировка и сама игра», – сказа Нойер в интервью Sportbuzzer.