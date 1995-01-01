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    Нойер: «Игроки на пределе своих возможностей. Надеюсь, это последний такой сезон»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о плотном графике команды в текущем сезоне.

    «Такого сезона никогда не было и, надеюсь, больше не будет. Игроки выступают на пределе своих возможностей. Мы даже не можем выполнить некоторые упражнения на тренировке.

    Никаких мини-турниров, двусторонок и индивидуальных занятий – только восстановление, тактика, предматчевая тренировка и сама игра», – сказа Нойер в интервью Sportbuzzer.

    • «Бавария» провела восемь матчей за 24 дня.
    • Мюнхенский клуб – соперник «Локомотива» по группе ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportbuzzer

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1040

      vmonomah17 5 минут назад

      Пусть Дзюба их научит расслабляться)))

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