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    Гасперини: «Миранчук – отличный футболист. Надеемся, что после матчей сборных он будет играть чаще»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил игру полузащитника Алексея Миранчука в матче седьмого тура Серии А против «Интера».

    • Россиянин вышел на замену во втором тайме.
    • Гол 25-летнего хавбека принес бергамцам итоговую ничью 1:1.

    «Миранчук – отличный футболист, в двух матчах он забил два гола, хотя нечасто получал мяч. Это игрок с отличными качествами, но ему мешали травмы. Надеемся, что после паузы на матчи сборных он будет играть чаще», – сказал Гасперини.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +243

      Саладин 2 часа назад

      Красава Леха, при том можно сказать что оба гола сделал сам.

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