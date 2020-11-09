Гасперини: «Миранчук – отличный футболист. Надеемся, что после матчей сборных он будет играть чаще»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил игру полузащитника Алексея Миранчука в матче седьмого тура Серии А против «Интера».

Россиянин вышел на замену во втором тайме.

Гол 25-летнего хавбека принес бергамцам итоговую ничью 1:1.

«Миранчук – отличный футболист, в двух матчах он забил два гола, хотя нечасто получал мяч. Это игрок с отличными качествами, но ему мешали травмы. Надеемся, что после паузы на матчи сборных он будет играть чаще», – сказал Гасперини.

Семин: «Алексей Миранчук – феномен. «Локомотив» его дешево отдал»

Миранчук – первый за 13 лет россиянин, забивший в Серии А