Семин: «Алексей Миранчук – феномен. «Локомотив» его дешево отдал»

Зато на него давление меньше будет. А был бы продан скажем так за 25 лямов. И с каждой не удачной игрой был бы напор со стороны болел Аталанты и прессы. Упрекали бы что не оправдывает надежд. А так ему легче будет влиться в команду.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на гол полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Россиянин забил в своей дебютной игре в Серии А «Интеру» (1:1).
«Миранчук – феномен! Его дешево отдали, вот что я могу сказать!» – сказал Семин.
- Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.
- Он забил два гола в двух матчах.