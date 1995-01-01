Семин: «Алексей Миранчук – феномен. «Локомотив» его дешево отдал»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на гол полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Россиянин забил в своей дебютной игре в Серии А «Интеру» (1:1).

«Миранчук – феномен! Его дешево отдали, вот что я могу сказать!» – сказал Семин.