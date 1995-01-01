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    Семин: «Алексей Миранчук – феномен. «Локомотив» его дешево отдал»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на гол полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Россиянин забил в своей дебютной игре в Серии А «Интеру» (1:1).

    «Миранчук – феномен! Его дешево отдали, вот что я могу сказать!» – сказал Семин.

    • Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.
    • Он забил два гола в двух матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6438

      Hektor 84 1 час назад

      Зато на него давление меньше будет. А был бы продан скажем так за 25 лямов. И с каждой не удачной игрой был бы напор со стороны болел Аталанты и прессы. Упрекали бы что не оправдывает надежд. А так ему легче будет влиться в команду.

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