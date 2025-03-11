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Чемпион мира Погба отбыл дисквалификацию за допинг

Сегодня, 14:40
1

Дисквалификация французского полузащитника Поля Погба подошла к концу.

С 11 марта 2025 года он имеет право выходить на поле в официальных матчах.

Хавбек не играет с сентября 2023 года. Изначально его отстранили на 4 года, но затем сократили срок до 1,5.

Цель Погба – найти новую команду, хорошо проявить себя в сезоне-2025/26 и поехать со сборной Франции на ЧМ-2026.

  • В ноябре «Ювентус» расторг контракт с игроком.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Марселя» и «Интера Майами».
  • Зимой Погба пытался подписать «Зенит».

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Источник: AS
Италия. Серия А Погба Поль
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Комментарии (1)
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Вжыхъ
1741699262
31 год, полузащитник. Всё возможно. Если получится, то будет хорошим примером исправления и преодоления.
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