Чемпион мира Погба отбыл дисквалификацию за допинг

Дисквалификация французского полузащитника Поля Погба подошла к концу.
С 11 марта 2025 года он имеет право выходить на поле в официальных матчах.
Хавбек не играет с сентября 2023 года. Изначально его отстранили на 4 года, но затем сократили срок до 1,5.
Цель Погба – найти новую команду, хорошо проявить себя в сезоне-2025/26 и поехать со сборной Франции на ЧМ-2026.
- В ноябре «Ювентус» расторг контракт с игроком.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Марселя» и «Интера Майами».
- Зимой Погба пытался подписать «Зенит».
Источник: AS