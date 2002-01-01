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    Гвардиола: «Стерлинг – выдающийся игрок; один из лучших, с кем я работал»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отозвался о своем футболисте Рахиме Стерлинге. По мнению Гвардиолы, игрок прогрессирует.

    «Он исключительный футболист. Он может играть все матчи. Стерлинг – один из лучших, с кем я работал.

    Стерлинг с момента моего прихода в «Сити» становится только лучше. Я уверен в его характере, желании побеждать и прогрессировать. Он многого заслуживает», – сказал Гвардиола.

    • В текущем сезоне Стерлинг провел 11 матчей за «Сити», забил пять голов, сделал четыре результативные передачи.
    • Он выступает в Манчестере с 2015 года.
    • Игрок дважды брал с «Сити» АПЛ.

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    Источник: Goal

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