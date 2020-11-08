Гвардиола: «Стерлинг – выдающийся игрок; один из лучших, с кем я работал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отозвался о своем футболисте Рахиме Стерлинге. По мнению Гвардиолы, игрок прогрессирует.
«Он исключительный футболист. Он может играть все матчи. Стерлинг – один из лучших, с кем я работал.
Стерлинг с момента моего прихода в «Сити» становится только лучше. Я уверен в его характере, желании побеждать и прогрессировать. Он многого заслуживает», – сказал Гвардиола.
- В текущем сезоне Стерлинг провел 11 матчей за «Сити», забил пять голов, сделал четыре результативные передачи.
- Он выступает в Манчестере с 2015 года.
- Игрок дважды брал с «Сити» АПЛ.
Источник: Goal