Гвардиола: «Стерлинг – выдающийся игрок; один из лучших, с кем я работал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отозвался о своем футболисте Рахиме Стерлинге. По мнению Гвардиолы, игрок прогрессирует.

«Он исключительный футболист. Он может играть все матчи. Стерлинг – один из лучших, с кем я работал.

Стерлинг с момента моего прихода в «Сити» становится только лучше. Я уверен в его характере, желании побеждать и прогрессировать. Он многого заслуживает», – сказал Гвардиола.