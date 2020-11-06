Аршавин – о Покеттино в «Зените»: «Не верю слухам. Работая в «Зените», узнал об этом из прессы»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможном назначении Маурисио Покеттино на пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.
— Вы верите в слухи про Покеттино?
— Не верю. По крайней мере, работая в «Зените», я, как и вы, узнал об этом из прессы.
— Илья Геркус писал, что это невозможно, так как прямо сейчас в «Зените» просто некому вести такие переговоры.
— Не думаю, что это так уж сложно. Если бы захотели, такие переговоры бы провели. Почему нет? Другой вопрос, что я о них реально не слышал. Внутри клуба таких разговоров не ходило.
- По информации Metaratings, агенты Покеттино предложили услуги тренера «Зениту».
- «Зенит» идет в РПЛ на втором месте, в Лиге чемпионов клуб занимает последнее место в группе.
Источник: Sport24