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    Аршавин – о Покеттино в «Зените»: «Не верю слухам. Работая в «Зените», узнал об этом из прессы»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможном назначении Маурисио Покеттино на пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.

    — Вы верите в слухи про Покеттино?

    — Не верю. По крайней мере, работая в «Зените», я, как и вы, узнал об этом из прессы.

    — Илья Геркус писал, что это невозможно, так как прямо сейчас в «Зените» просто некому вести такие переговоры.

    — Не думаю, что это так уж сложно. Если бы захотели, такие переговоры бы провели. Почему нет? Другой вопрос, что я о них реально не слышал. Внутри клуба таких разговоров не ходило.

    • По информации Metaratings, агенты Покеттино предложили услуги тренера «Зениту».
    • «Зенит» идет в РПЛ на втором месте, в Лиге чемпионов клуб занимает последнее место в группе.

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    Источник: Sport24

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