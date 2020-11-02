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    «Барселоне» нужно сократить расходы на 300 миллионов, чтобы избежать финансового кризиса

    Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс заявил о необходимости радикально сократить расходы.

    По его словам, чтобы избежать финансового кризиса, клубу нужно сэкономить 300 миллионов евро.

    «Мы живем в период, который требует исключительных решений от всех участников. Чтобы сбалансировать бюджет, нам необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро. Сейчас целесообразно внедрять определенные меры по ограничению последствий пандемии», – сказал Тускетс.

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    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    02.11.2020 23:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +541

      serglider 1 час назад

      Делов то! Продайте Барсу арабским шейхам, для них 300 лярдов это "семечки"))) Вон ПСЖ и МС продались и горя не знают, для их что пандемия, что всемирный потоп... все по барабану - бабло льется как осенний дождь.

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      Рейтинг: +10049

      DeStar > serglider 46 минут назад

      я думаю барса и без этого проблемы решит, Единственное, что молжет сейчас кредит от банка/государства получить сложнее, ибо пандемия и вряд ли они сильно захотят бабки вливать в футбольный клуб.

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      Рейтинг: +10734

      Cules2013 1 час назад

      Кризис уже наступил ещё весной. Теперь нужно избежать банкротства. В этом я уверен на 99,99%, ибо, на крайняк, можно взять ещё один кредит, вот только это усугубит проблемы в будущем, когда наступит время его отдавать, потому и так стараются решить всё более адекватными методами. Легко всё списать на коронавирус, однако, проблемы с финансами у Барсы тянутся с незапамятных времён. И причины их, зачастую, всё те же - завышенные з/п, расточительство на трансферах и т.п.

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