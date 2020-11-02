«Барселоне» нужно сократить расходы на 300 миллионов, чтобы избежать финансового кризиса

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс заявил о необходимости радикально сократить расходы.

По его словам, чтобы избежать финансового кризиса, клубу нужно сэкономить 300 миллионов евро.

«Мы живем в период, который требует исключительных решений от всех участников. Чтобы сбалансировать бюджет, нам необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро. Сейчас целесообразно внедрять определенные меры по ограничению последствий пандемии», – сказал Тускетс.