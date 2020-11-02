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  • «Барселоне» нужно сократить расходы на 300 миллионов, чтобы избежать финансового кризиса

«Барселоне» нужно сократить расходы на 300 миллионов, чтобы избежать финансового кризиса

2 ноября 2020, 23:50
4

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс заявил о необходимости радикально сократить расходы.

По его словам, чтобы избежать финансового кризиса, клубу нужно сэкономить 300 миллионов евро.

«Мы живем в период, который требует исключительных решений от всех участников. Чтобы сбалансировать бюджет, нам необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро. Сейчас целесообразно внедрять определенные меры по ограничению последствий пандемии», – сказал Тускетс.

  • «Барса» идет в Примере на 12-м месте.
  • Неделю назад пост президента клуба покинул Жозеп Бартомеу.
  • Самый высокооплачиваемый игрок каталонской команды – Лионель Месси с зарплатой 100 миллионов евро в год с учетом налогов.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (4)
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Cules2013
1604350867
Кризис уже наступил ещё весной. Теперь нужно избежать банкротства. В этом я уверен на 99,99%, ибо, на крайняк, можно взять ещё один кредит, вот только это усугубит проблемы в будущем, когда наступит время его отдавать, потому и так стараются решить всё более адекватными методами. Легко всё списать на коронавирус, однако, проблемы с финансами у Барсы тянутся с незапамятных времён. И причины их, зачастую, всё те же - завышенные з/п, расточительство на трансферах и т.п.
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serglider
1604351254
Делов то! Продайте Барсу арабским шейхам, для них 300 лярдов это "семечки"))) Вон ПСЖ и МС продались и горя не знают, для их что пандемия, что всемирный потоп... все по барабану - бабло льется как осенний дождь.
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Dr.Metal
1604384129
нефиг столько платить игрокам да и делов то
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