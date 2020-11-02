«Барселоне» нужно сократить расходы на 300 миллионов, чтобы избежать финансового кризиса

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс заявил о необходимости радикально сократить расходы.
По его словам, чтобы избежать финансового кризиса, клубу нужно сэкономить 300 миллионов евро.
«Мы живем в период, который требует исключительных решений от всех участников. Чтобы сбалансировать бюджет, нам необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро. Сейчас целесообразно внедрять определенные меры по ограничению последствий пандемии», – сказал Тускетс.
- «Барса» идет в Примере на 12-м месте.
- Неделю назад пост президента клуба покинул Жозеп Бартомеу.
- Самый высокооплачиваемый игрок каталонской команды – Лионель Месси с зарплатой 100 миллионов евро в год с учетом налогов.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»