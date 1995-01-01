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    Российские клубы в текущей еврокампании набрали 3,16 очка для таблицы коэффициентов. Это 22-й показатель

    Позади треть группового этапа еврокубков. За период с начала евросезона российские клубы (в количестве шести штук) набрали для таблицы коэффициентов УЕФА 3,16 очка. Это 22-й показатель.

    На 21-м месте находится Болгария, на 23-м – Северная Ирландия.

    • Самый успешный российский клуб в текущей еврокампании – «Краснодар».
    • Хуже всех выступили «Ростов» и «Динамо» – они не прошли квалификацию Лиги Европы.
    • Сейчас Россия в таблице коэффициентов УЕФА идет седьмой.

    Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ильи Геркуса

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +17614

      bset 1 час назад

      Помню, в 2004 мы были в общем рейтинге на 18-м месте. В 2005 на 21-м месте. Тогда у нас только один клуб в ЛЧ был и начинал во втором отборочном. Но тогда мы смогли выбраться, потому что никто не мешал. А сейчас есть всякие дурацкие лимиты, идиотские реформы с раскидыванием клубов Дальнего Востока по остальным зонам ПФЛ. Так что сейчас у нас без шансов - будем падать дальше. Но в отставку никто не уйдет. Только в странах третьего мира такое возможно.

      0
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      Рейтинг: -1145

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Засранцы питерские продолжают уничтожать российский футбол.

      1
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      Рейтинг: +9847

      alarm 2 часа назад

      позор спартаку ноль баллов! даже в таблицу не попали! стыдно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1633

      Aston > alarm 2 часа назад

      Дебил тупой,надеюсь,тебя к врачу чаще отправляют,чем за хлебом,конченный алкаш

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