Российские клубы в текущей еврокампании набрали 3,16 очка для таблицы коэффициентов. Это 22-й показатель

Позади треть группового этапа еврокубков. За период с начала евросезона российские клубы (в количестве шести штук) набрали для таблицы коэффициентов УЕФА 3,16 очка. Это 22-й показатель.

На 21-м месте находится Болгария, на 23-м – Северная Ирландия.

Самый успешный российский клуб в текущей еврокампании – «Краснодар».

Хуже всех выступили «Ростов» и «Динамо» – они не прошли квалификацию Лиги Европы.

Сейчас Россия в таблице коэффициентов УЕФА идет седьмой.

Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА