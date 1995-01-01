Российские клубы в текущей еврокампании набрали 3,16 очка для таблицы коэффициентов. Это 22-й показатель

Помню, в 2004 мы были в общем рейтинге на 18-м месте. В 2005 на 21-м месте. Тогда у нас только один клуб в ЛЧ был и начинал во втором отборочном. Но тогда мы смогли выбраться, потому что никто не мешал. А сейчас есть всякие дурацкие лимиты, идиотские реформы с раскидыванием клубов Дальнего Востока по остальным зонам ПФЛ. Так что сейчас у нас без шансов - будем падать дальше. Но в отставку никто не уйдет. Только в странах третьего мира такое возможно.
Позади треть группового этапа еврокубков. За период с начала евросезона российские клубы (в количестве шести штук) набрали для таблицы коэффициентов УЕФА 3,16 очка. Это 22-й показатель.
На 21-м месте находится Болгария, на 23-м – Северная Ирландия.
- Самый успешный российский клуб в текущей еврокампании – «Краснодар».
- Хуже всех выступили «Ростов» и «Динамо» – они не прошли квалификацию Лиги Европы.
- Сейчас Россия в таблице коэффициентов УЕФА идет седьмой.
Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА