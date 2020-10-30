Месси пробил 100-й пенальти в составе «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил с пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0) в минувшую среду.

Этот 11-метровый удар стал для аргентинца сотым в клубной карьере: 78 он реализовал, в 21 случае промахнулся и один раз сделал ассист на Луиса Суареса.

По турнирам статистика Месси выглядит следующим образом: