Месси пробил 100-й пенальти в составе «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил с пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0) в минувшую среду.
Этот 11-метровый удар стал для аргентинца сотым в клубной карьере: 78 он реализовал, в 21 случае промахнулся и один раз сделал ассист на Луиса Суареса.
По турнирам статистика Месси выглядит следующим образом:
- Примера – 70 попыток (58 успешных);
- Кубок Испании – девять попыток (три успешных);
- Лига чемпионов – 17 попыток (14 успешных);
- Суперкубок Испании – четыре попытки (три успешных).
Источник: Mundo Deportivo