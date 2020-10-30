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    Месси пробил 100-й пенальти в составе «Барселоны»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил с пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0) в минувшую среду.

    Этот 11-метровый удар стал для аргентинца сотым в клубной карьере: 78 он реализовал, в 21 случае промахнулся и один раз сделал ассист на Луиса Суареса.

    По турнирам статистика Месси выглядит следующим образом:

    • Примера – 70 попыток (58 успешных);
    • Кубок Испании – девять попыток (три успешных);
    • Лига чемпионов – 17 попыток (14 успешных);
    • Суперкубок Испании – четыре попытки (три успешных).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: -776

      Синитсосит 1 час назад

      достижение прям суперское, бей как на тренировке, с таким опытом то, любой более менее футболёр сможет так и не меньше

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