Медведев: «У руководства «Зенита» есть доверие к штабу Семака. Даже «Бавария» не во всех матчах выигрывает»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после двух домашних поражений. Вопрос об отставке главного тренера Сергея Семака не стоит.
«Вы знаете, команда не проигрывала два года на своем поле, и вот последовали два неприятных болезненных поражения. Но даже «Бавария» не все игры выигрывает. У руководства клуба, у акционеров клуба есть доверие и к главному тренеру, и к тренерскому штабу», – сказал Медведев «Р-Спорт».
- «Зенит» по итогам тура утратил лидерство в РПЛ.
- 28 октября команда сыграет в Лиге чемпионов против «Боруссии».
- Следующий соперник по РПЛ – «Химки» (1 ноября).
Источник: «Р-Спорт»