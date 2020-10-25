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    Медведев: «У руководства «Зенита» есть доверие к штабу Семака. Даже «Бавария» не во всех матчах выигрывает»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после двух домашних поражений. Вопрос об отставке главного тренера Сергея Семака не стоит.

    «Вы знаете, команда не проигрывала два года на своем поле, и вот последовали два неприятных болезненных поражения. Но даже «Бавария» не все игры выигрывает. У руководства клуба, у акционеров клуба есть доверие и к главному тренеру, и к тренерскому штабу», – сказал Медведев «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:02
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12591

      derrik2000 17 минут назад

      Я так понимаю, что сейчас у Газпрома из-за ГИГАНТСКИХ убытков, которые они понесли в прошлом году и несут сейчас, просто нет финансовых средств для какой-то кардинальной перестройки команды, включая тренерский штаб.
      Оттого и эти "жизнеутверждающие комментарии" Медведева.
      Хотя мог бы сказать, как его однофамилец: "Денег нет, но вы держитесь". )

      1
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      Рейтинг: +6507

      Сильвербой 24 минуты назад

      Баварии наверное должно быть лестно, что их поставили на один уровень с Зенитом!!!

      3
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      Рейтинг: +1625

      Иван Петров 1986 26 минут назад

      Ну Баварию - то вы точно обыграете.

      0
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      Рейтинг: +4171

      NewLife 48 минут назад

      "У руководства клуба, у акционеров клуба есть доверие и к главному тренеру, и к тренерскому штабу" - пока выпускает на поле зюбу.

      0
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      Рейтинг: +11713

      Garrincha58 52 минуты назад

      Кто ты такой Медведев ты хоть понимаешь как играть в такую игру как футбол????? пля сколько можно читать тупые комменты этого чела твой Семак не тренер и никогда им не станет все его победы судейские и адмиресурсные в Дортмунде это ещё больше проявится в счёте и игре вас господин Медведев близко нельзя подпускать к спорту

      1
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      Рейтинг: +3889

      afw13 53 минуты назад

      да как он мог какую-то баварию сравнить с Великим Зенитом?!))

      2
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      Рейтинг: +11713

      Garrincha58 > afw13 52 минуты назад

      потому что он дилетант

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      Рейтинг: +136

      Fusballer > afw13 24 минуты назад

      Осталось только вспомнить, как Зенит один раз Баварию разгромил.

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      Рейтинг: +3889

      afw13 > Fusballer 5 минут назад

      да, были времена, как сейчас помню как радовался за Питер тогда... а если б та игра состоялась сейчас, боюсь что поражение на последних минутах от Брюгге показалось бы сладким сном тренерскому штабу Зенита, особенно учитывая нынешние физические кондиции основных игроков клуба, точнее говоря полное их отсутствие.

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