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  • Медведев: «У руководства «Зенита» есть доверие к штабу Семака. Даже «Бавария» не во всех матчах выигрывает»

Медведев: «У руководства «Зенита» есть доверие к штабу Семака. Даже «Бавария» не во всех матчах выигрывает»

25 октября 2020, 14:02
35

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после двух домашних поражений. Вопрос об отставке главного тренера Сергея Семака не стоит.

«Вы знаете, команда не проигрывала два года на своем поле, и вот последовали два неприятных болезненных поражения. Но даже «Бавария» не все игры выигрывает. У руководства клуба, у акционеров клуба есть доверие и к главному тренеру, и к тренерскому штабу», – сказал Медведев «Р-Спорт».

  • «Зенит» по итогам тура утратил лидерство в РПЛ.
  • 28 октября команда сыграет в Лиге чемпионов против «Боруссии».
  • Следующий соперник по РПЛ – «Химки» (1 ноября).

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Медведев Александр
Комментарии (35)
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Мага 13
1603624216
да как он мог какую-то баварию сравнить с Великим Зенитом?!))
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Сильвербой
1603625954
Баварии наверное должно быть лестно, что их поставили на один уровень с Зенитом!!!
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derrik2000
1603626375
Я так понимаю, что сейчас у Газпрома из-за ГИГАНТСКИХ убытков, которые они понесли в прошлом году и несут сейчас, просто нет финансовых средств для какой-то кардинальной перестройки команды, включая тренерский штаб. Оттого и эти "жизнеутверждающие комментарии" Медведева. Хотя мог бы сказать, как его однофамилец: "Денег нет, но вы держитесь". )
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Ганнибал Лектор
1603627727
Видимо, надо еще 10 игр продуть, чтоб понять, что игры нет. Хватит уже верить в Дзюбу. Снять с него повязку, посадить на лавочку и дать кулек семечек - пусть там анекдоты травит. А мужики будут на поле ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, а не работать всей командой на личную статистику игрочишки.
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Рубинище
1603629097
У Баварии поставлена игра, все мчатся, игра в одно касание, одно удовольствие смотреть. и игра Зенита-ну жопу с пальцем сравнивает он бы ещё Ливерпуль или Ман Сити в пример привел. А по факту Зенит сейчас хуже дубля Брюге, не лучше Рубина - а бюджеты и возможности просто небо и Земля. Генеральный директор «Зенита» очень держится за своё место, будет оправдывать ошибки контрактов, трансферов и тр. штаба пока совсем ахтунг не настанет или Милер не психанёт. Третий год походов Семака в Европу оборачиваются гумно-футболом.
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portero
1603635237
этот деятель развалит Зенит до конца как и СКА, блин ведь как какой урод дорвется его с одной должности на другуб переставляют но хер он уже будет работать и пользу приносить, только пистеть как муДка,...
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Павелий
1603635894
Это как это при таком бюджете команда может проигрывать? Медведев, пора признать, что ты в очередной раз обсрался как менеджер.
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erma
1603636866
Вот сказанул! Проблема же не в том, что Зенит проиграл пару игр, а в том что у Зенита нет игры. Кто-то сказал гениально, что все могут ошибаться, но только дурак настаивает на своей ошибке.
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Боцман59rus
1603637327
На землю спустись ипанько, аналогии он вздумал с немцами проводить ....проснись, ты серешь
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Валерий2705
1603639314
Аааааааа, что ты несёшь тело? Ну как такое занимает такой пост? Как? Позорище.
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