«МЮ» потерял за год более 30 миллионов

Убытки «Манчестер Юнайтед» за последний финансовый год составили 30,3 миллиона долларов, сообщает Reuters.

Главная причина финансовых потерь – пандемия коронавируса, отрицательно повлиявшая на продажу билетов.

Выручка клуба за прошлый сезон упала на 19% – до 664 миллионов долларов. Чистый долг вырос на 10% и составил 618 миллионов. Частично «МЮ» смог компенсировать убытки более низкими затратами на проведение матчей.

Сообщалось, что из-за пандемии клуб может потерять по итогам года более 130 миллионов долларов.