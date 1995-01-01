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    «МЮ» потерял за год более 30 миллионов

    Убытки «Манчестер Юнайтед» за последний финансовый год составили 30,3 миллиона долларов, сообщает Reuters.

    Главная причина финансовых потерь – пандемия коронавируса, отрицательно повлиявшая на продажу билетов.

    Выручка клуба за прошлый сезон упала на 19% – до 664 миллионов долларов. Чистый долг вырос на 10% и составил 618 миллионов. Частично «МЮ» смог компенсировать убытки более низкими затратами на проведение матчей.

    Сообщалось, что из-за пандемии клуб может потерять по итогам года более 130 миллионов долларов.

    • В АПЛ «МЮ» после четырех матчей занимает 15-е место.
    • В первом туре Лиги чемпионов команда на выезде обыграла «ПСЖ» (2:1).

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    Источник: Reuters

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