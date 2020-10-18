Кокорин: «Команда – красавцы. Несмотря на множество проблем, обыграли «Химки»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подвел итог матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Форвард забил дебютный гол за команду.

«Да что говорить. Команда – красавцы. Много проблем перед этой игрой было, у ребят всякие болячки, но мы выстояли и обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется», – сказал Кокорин.