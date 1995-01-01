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    Кокорин: «Команда – красавцы. Несмотря на множество проблем, обыграли «Химки»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подвел итог матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Форвард забил дебютный гол за команду.

    «Да что говорить. Команда – красавцы. Много проблем перед этой игрой было, у ребят всякие болячки, но мы выстояли и обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется», – сказал Кокорин.

    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
    • «Химки» лишь засчет дополнительных показателей не идут в зоне вылета.
    • Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Краснодар».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +680

      Ужас Бората 1 час назад

      Прочитал состав перед матчем, а смотря первый тайм, думал, что ошибка, т.к. Кокорина на поле в упор не видел. Лишь ближе к 30-й минуте он совершил первое ттд.

      1
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      Рейтинг: +14609

      silver29 1 час назад

      Я только на 32 минуте заметил, что Кокорин в составе ))))

      3
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      Рейтинг: +2235

      Genz 1 час назад

      Саша поправился, задыхается от одной пробежки. Стоит в куче игроков,не открывается. Не прыгает в борьбе за мяч,как и Дзюба. Позор футболисту

      1
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      Рейтинг: +5067

      maior-60 2 часа назад

      Меньше слов, больше дела!

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