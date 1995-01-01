Кокорин: «Команда – красавцы. Несмотря на множество проблем, обыграли «Химки»

Прочитал состав перед матчем, а смотря первый тайм, думал, что ошибка, т.к. Кокорина на поле в упор не видел. Лишь ближе к 30-й минуте он совершил первое ттд.
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подвел итог матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Форвард забил дебютный гол за команду.
«Да что говорить. Команда – красавцы. Много проблем перед этой игрой было, у ребят всякие болячки, но мы выстояли и обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется», – сказал Кокорин.
- «Спартак» делит лидерство РПЛ.
- «Химки» лишь засчет дополнительных показателей не идут в зоне вылета.
- Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Краснодар».