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  • «Давление на фанатскую среду набирает обороты». Фанаты «Спартака» поддержали бойкот болельщиков «Ростова»

«Давление на фанатскую среду набирает обороты». Фанаты «Спартака» поддержали бойкот болельщиков «Ростова»

14 октября 2020, 12:57
7

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group выступило с поддержкой объединения активных фанатов «Ростова», которые отказались от посещения домашних игр команды. Одна из причин – давление со стороны правоохранительных органов, о котором заявлял заводящий «Ростова» Роман Болотов.

«Друзья! Мы с вами вновь стали свидетелями полицейского беспредела, который на этот раз докатился до юга нашей страны!

В Ростове из-за необоснованного давления со стороны правоохранительных органов на заводящего Романа Болотова, объединение активные местных фанатских групп заявило о решении бойкотировать посещение домашних матчей своей команды.

Мы как никто другой знаем, что такое «повышенное» внимание со стороны органов правопорядка! Знаем как из-за беспредела людей в погонах приходится отказываться от посещения родного стадиона! Как в 6 утра приходят с обысками, как по надуманным поводам вызывают в отдел!

За последний год под пресс машины блюстителей закона попали наши заводящие Валера Амиго и Лeша Гитара, заводящий «Фратрии» Миша Дивинский. Десятки других парней до сих пор являются подозреваемыми по нашумевшему уголовному делу о проводах «Спартака» в Тулу.

Ростовские события вновь демонстрируют нам, что давление на фанатскую среду не только продолжается, но и набирает обороты! Мы не можем игнорировать данную ситуацию! В связи с этим, заявляем, что поддержим решение ростовского движа всеми доступными нам, легальными, способами!

Призываем и другие фанатские объединения обратить внимания на события, происходящие в Ростове! Футбол для фанатов! Фанат не преступник!», – говорится в заявлении болельщиков «Спартака».

Активные фанаты «Ростова» собираются бойкотировать домашние матчи команды

Источник: страница Supporters Group ВКонтакте
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (7)
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Есь Казарский
1602671495
Мусора сасать...
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moskowcity-petrv
1602676574
От этих байкотов,страдает, в первую очередь команда,за которую вы болеете!деревянный мозг, вас,этим не информирует?вы против команды болеете?госструктурам,пофиг на ваши акции!вы ещё это не поняли?)
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vla4839
1602687261
фанаты есть фанаты. Они не такие как большинство,они хотят навязать большинству свою волю.Поэтому большинству не нравятся" выходки",мягко говоря, откровенного хулиганья,действия которых подпадают под законы РФ защиты большинства. За это их надо привлекать к ответственности.Нпдо вести себя по человечески ,а не по "свински".
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Ilya26
1602688072
Вот пусть руководство Ростова и разбирается если им фанаты нужны, а нет то и иди нах аналогично, пусть сидят на стаде только те кто уже вакцинироваля и за единую Россию проголосовал им ещё за это петушка на палочке на стадионе дадут, вот ты и выбирай с кем ты и за кого?!
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Ilya26
1602688247
Это я moskowciti petrv ответил
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maygli
1602697295
"Футбол для фанатов!" - ну это он явно переборщил, футбол их меньше интересует, чем перфомансы. "Фанат не преступник!" - тут я с ним соглашусь, не преступник - просто хулиган. )
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