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    «Давление на фанатскую среду набирает обороты». Фанаты «Спартака» поддержали бойкот болельщиков «Ростова»

    Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group выступило с поддержкой объединения активных фанатов «Ростова», которые отказались от посещения домашних игр команды. Одна из причин – давление со стороны правоохранительных органов, о котором заявлял заводящий «Ростова» Роман Болотов.

    «Друзья! Мы с вами вновь стали свидетелями полицейского беспредела, который на этот раз докатился до юга нашей страны!

    В Ростове из-за необоснованного давления со стороны правоохранительных органов на заводящего Романа Болотова, объединение активные местных фанатских групп заявило о решении бойкотировать посещение домашних матчей своей команды.

    Мы как никто другой знаем, что такое «повышенное» внимание со стороны органов правопорядка! Знаем как из-за беспредела людей в погонах приходится отказываться от посещения родного стадиона! Как в 6 утра приходят с обысками, как по надуманным поводам вызывают в отдел!

    За последний год под пресс машины блюстителей закона попали наши заводящие Валера Амиго и Лeша Гитара, заводящий «Фратрии» Миша Дивинский. Десятки других парней до сих пор являются подозреваемыми по нашумевшему уголовному делу о проводах «Спартака» в Тулу.

    Ростовские события вновь демонстрируют нам, что давление на фанатскую среду не только продолжается, но и набирает обороты! Мы не можем игнорировать данную ситуацию! В связи с этим, заявляем, что поддержим решение ростовского движа всеми доступными нам, легальными, способами!

    Призываем и другие фанатские объединения обратить внимания на события, происходящие в Ростове! Футбол для фанатов! Фанат не преступник!», – говорится в заявлении болельщиков «Спартака».

    Активные фанаты «Ростова» собираются бойкотировать домашние матчи команды

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    Источник: страница Supporters Group ВКонтакте

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