Оздоев: «У нас не любят хвалить своих. Хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал об отношении болельщиков к игре российских клубов в еврокубках.

«Для нас задача – выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним еe. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели «Динамо» и «Ростов», многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю.

На мой взгляд, это уровень тех команд, которые на данном этапе так сыграли. «Краснодар» подтвердил, что уровень другой – впервые три команды в группе Лиги чемпионов.

У нас не любят хвалить своих. Футбол – командный вид спорта. У нас наоборот хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может. Добиваться результата в Лиге чемпионов – огромное уважение всех команд, все хотят туда попасть, клубы играют не на жизнь, а на смерть.

Чем больше мы набираем очков, тем больше наших играет в еврокубках. Многие детки это видят, хотят играть, ходят на стадионы, когда великие футболисты приезжают играть против тебя», – сказал Оздоев в программе «Футбол России».

Оздоев играет за «Зенит» с 2018 года.

Хавбек провел 76 матчей, забил шесть голов и отдал семь ассистов.

Контракт Магомеда с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Оздоев: «Играть за «Зенит» престижно. Нет смысла ехать в Европу»