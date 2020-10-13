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  • Оздоев: «У нас не любят хвалить своих. Хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может»

Оздоев: «У нас не любят хвалить своих. Хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может»

13 октября 2020, 08:59
24

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал об отношении болельщиков к игре российских клубов в еврокубках.

«Для нас задача – выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним еe. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели «Динамо» и «Ростов», многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю.

На мой взгляд, это уровень тех команд, которые на данном этапе так сыграли. «Краснодар» подтвердил, что уровень другой – впервые три команды в группе Лиги чемпионов.

У нас не любят хвалить своих. Футбол – командный вид спорта. У нас наоборот хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может. Добиваться результата в Лиге чемпионов – огромное уважение всех команд, все хотят туда попасть, клубы играют не на жизнь, а на смерть.

Чем больше мы набираем очков, тем больше наших играет в еврокубках. Многие детки это видят, хотят играть, ходят на стадионы, когда великие футболисты приезжают играть против тебя», – сказал Оздоев в программе «Футбол России».

  • Оздоев играет за «Зенит» с 2018 года.
  • Хавбек провел 76 матчей, забил шесть голов и отдал семь ассистов.
  • Контракт Магомеда с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Оздоев: «Играть за «Зенит» престижно. Нет смысла ехать в Европу»

Источник: «Чемпионат»
Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (24)
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Tsigan
1602569228
Так как вас благодарят рублём такой благодарности нигде в мире нету.
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paracetamol
1602570611
Я Зенит хвалю, а Динамо с Ростовым закапываю, потому что они это заслужили. Ублюдки!
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Viper for CSKA
1602570618
А вас и не за что хвалить. С таким финансированием из гос кармана вы обязаны регулярно в плей офф ЛЧ выходить. А вы там когда в последний раз были? Лейпциг вон с третьей попытки до полуфинала дошел, отнюдь не с большим бюджетом, чем у того же Зенита. И стадион ему на халяву никто не давал. Просто селекция грамотная, как и работа всей системы. Покупка талантливой молодежи, а не выбрасывание гос денег на всяких Малкомов и засолку местных пассажиров. А у вас зарплаты заоблачные, а результаты - никакие, один позор постоянно.
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BRO_football
1602570915
Было бы за что хвалить. Краснодар, например, первый раз в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Вот его все похвалили, все порадовались. А, например, Зенит, ЦСКА и Локомотив играют в еврокубках каждый сезон. И если в Лиге Европы хотя бы у одной из этих команд получается выйти из группы, то в Лиге чемпионов всё ужасно. Хотелось бы видеть большее, при тех бюджетах, которые наши клубы тратят. Вот поэтому никто их не хвалит.
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nik55
1602572036
как ты играешь------ПФЛ твой уровень
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karinafarafontew
1602572464
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Боцман59rus
1602572570
Это наше объективное. мнение, относительно ваших жалких потуг на поле и бегающим по бровке, с распираемым от собственной значимости и важности петухОпавлина, которого скоро разорвет от своей мнимой н,е,в,з,ь,е,б,е,н,н,о,с,т,и))))
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NewLife
1602574321
Я бы тебя похвалил, но ты дно, чтобы такой базар здесь разводить, умеешь только сопернику в ноги сзади въезжать. Тебя даже тетя Тина с Азмуном путает. Хочешь услышать похвальное балабольство - смотри срач тв
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seth343
1602583627
Еще б,ля одна балтушка.
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Владислав Vlad
1602585209
Когда вылетели «Динамо» и «Ростов», многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю. На мой взгляд, это уровень тех команд, которые на данном этапе так сыграли. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так. А почему у этих команд такой уровень? Давай, развивай дальше мысль, ну если есть чем развивать.... Одним словом - Болезнь Зюпы.
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