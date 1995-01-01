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    Оздоев: «У нас не любят хвалить своих. Хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал об отношении болельщиков к игре российских клубов в еврокубках.

    «Для нас задача – выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним еe. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели «Динамо» и «Ростов», многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю.

    На мой взгляд, это уровень тех команд, которые на данном этапе так сыграли. «Краснодар» подтвердил, что уровень другой – впервые три команды в группе Лиги чемпионов.

    У нас не любят хвалить своих. Футбол – командный вид спорта. У нас наоборот хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может. Добиваться результата в Лиге чемпионов – огромное уважение всех команд, все хотят туда попасть, клубы играют не на жизнь, а на смерть.

    Чем больше мы набираем очков, тем больше наших играет в еврокубках. Многие детки это видят, хотят играть, ходят на стадионы, когда великие футболисты приезжают играть против тебя», – сказал Оздоев в программе «Футбол России».

    • Оздоев играет за «Зенит» с 2018 года.
    • Хавбек провел 76 матчей, забил шесть голов и отдал семь ассистов.
    • Контракт Магомеда с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

    Оздоев: «Играть за «Зенит» престижно. Нет смысла ехать в Европу»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2648

      Axe111 31 минуту назад

      НИКТО НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ!!!!!!!! ТЫ ТАК ВООБЩЕ УЖАС

      0
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      Рейтинг: +3131

      serppion 37 минут назад

      Уже после первого скока в Европе остались 4 российские команды из 6 стартовавших. За что хвалить и уважать наших футболеров? За прошлогодние позорные 4,666 балла? За нынешний провал Динамо и Ростова?

      0
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      Рейтинг: +3

      аlekseу 59 минут назад

      Пpогнозы футбольных матчей stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +2674

      Гавроша 1 час назад

      Вот то, что у нас лишь раз 3 команды в ЛЧ - это и есть показатель нашего футбола!

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      Рейтинг: +119

      бесёнок > Гавроша 59 минут назад

      со следующего года 2. вот тебе и показатель

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      Рейтинг: +3376

      Cleaner 1 час назад

      Оздоев ЗАЗВЕЗДИЛСЯ...(

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      Рейтинг: +7739

      JTherry 1 час назад

      "У нас не любят хвалить своих. Футбол – командный вид спорта. У нас наоборот хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может"
      ...будут результаты в ЛЧ, никто и никого "закапывать" не будет... достаточно вспомнить ЧМ-18, когда за выход в 1/4 финала всей команде подарили "ЗМС"...

      0
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      Рейтинг: +1832

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Вендел на освобожденном тобой месте наверно будет стараться за команду Зенит в ЛЧ. А ты лучше езжай на свой кавказ, в какой нибудь Терек, тебя встретят с распростертыми объятиями и никогда не будут ругать тебя, гордого сына гор)

      1
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      Рейтинг: +3808

      NewLife 2 часа назад

      Я бы тебя похвалил, но ты дно, чтобы такой базар здесь разводить, умеешь только сопернику в ноги сзади въезжать. Тебя даже тетя Тина с Азмуном путает. Хочешь услышать похвальное балабольство - смотри срач тв

      4
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      Рейтинг: +18470

      Боцман59rus 2 часа назад

      Это наше объективное. мнение, относительно ваших жалких потуг на поле и бегающим по бровке, с распираемым от собственной значимости и важности петухОпавлина, которого скоро разорвет от своей мнимой н,е,в,з,ь,е,б,е,н,н,о,с,т,и))))

      4
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      karinafarafontew 2 часа назад

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