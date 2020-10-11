Дмитрий Комбаров – об уходе из «Спартака»: «Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров порассуждал о том, почему руководство «Спартака» решило расторгнуть с ним контракт летом 2019 года.
«Могу ли я вернуться в «Спартак»? Вполне. На клуб у меня обиды нет.
«Спартак» взял вектор на омоложение команды. Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым.
Сейчас понимаю, что должен был обозначить свою позицию публично. Возможно, все сложилось бы по-другому», – сказал 33-летний футболист.
- Комбаров и Глушаков покинули «Спартак» в один день.
- Сообщалось, что Глушаков настраивал других игроков против тренера.
Источник: «Матч ТВ»