Дмитрий Комбаров – об уходе из «Спартака»: «Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров порассуждал о том, почему руководство «Спартака» решило расторгнуть с ним контракт летом 2019 года.

«Могу ли я вернуться в «Спартак»? Вполне. На клуб у меня обиды нет.

«Спартак» взял вектор на омоложение команды. Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым.

Сейчас понимаю, что должен был обозначить свою позицию публично. Возможно, все сложилось бы по-другому», – сказал 33-летний футболист.