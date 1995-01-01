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    Дмитрий Комбаров – об уходе из «Спартака»: «Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров порассуждал о том, почему руководство «Спартака» решило расторгнуть с ним контракт летом 2019 года.

    «Могу ли я вернуться в «Спартак»? Вполне. На клуб у меня обиды нет.

    «Спартак» взял вектор на омоложение команды. Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым.

    Сейчас понимаю, что должен был обозначить свою позицию публично. Возможно, все сложилось бы по-другому», – сказал 33-летний футболист.

    • Комбаров и Глушаков покинули «Спартак» в один день.
    • Сообщалось, что Глушаков настраивал других игроков против тренера.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Puddle 1 час назад

      тупые рылы!

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