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    Мостовой – о суде над «Спартаком»: «Может, кто-то влиятельный захотел отыграться на клубе»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем судебном процессе против московского клуба.

    • Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак».
    • Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
    • Первое судебное заседание назначено на понедельник, 12 октября.

    «Думаю, что «Спартак» отделается штрафом, это самое разумное. Не секрет, что все часто разговаривали на эту тему, даже я, смотря игры, говорил, что всe подозрительно. Было видно, что зрителей гораздо больше, чем должно быть. Попадают очень просто – пускают и продают билеты. Теми же деньгами просто и нужно наказать.

    Приостановление деятельности – слишком жeстко. Всe это кажется несправедливым, но на другие клубы тоже обращают внимание. Но мы всегда все зацикливаемся на «Спартаке». Что в прошлом году, когда говорили, что их душили. Потом, когда стали результаты нормальные, все подзабыли, что их душили. Многое зависит от обстановки.

    Если сейчас будет ещe повод, то на следующем стадионе придут люди, которые отсчитывают людей. Повторюсь, я отсматривал матчи, и иногда казалось, что тысяч по 30 сидит на трибунах, а на «Сочи» вообще ходят больше, чем до пандемии. Не кажется, что агрессивно что-то делается в сторону «Спартака».

    Что касается суда, то да, это чересчур. Но надо же с чего-то начинать. Значит, в следующий раз будет «Зенит» или кто-то другой. Может, кто-то влиятельный захотел первый раз отыграться на «Спартаке», личная какая-то неприязнь, как вариант. Но люди от «Спартака» пойдут смотреть дальше, я бы так же сделал.

    У нас 20 лет назад слова «суд» никто не слышал, а теперь чуть что, так сразу суд. Люди, выходя из дома, уже трясутся», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +42253

      portero 41 минуту назад

      может кто-то денег чуток хотел отжать и был послан?.... тут можно гадать только... но изначально этот карантин и всё это говно-шоу с "роспотребрэкетом" шантаж и вымогательство всех..... причем не только у нас но и почти во всех странах.

      0
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      Рейтинг: +3698

      NewLife 1 час назад

      Еще один ссучившийся телевизионщик, как и Тихонов. Лишь бы деньги платили, любую гадость против бывшего своего клуба, извольте.

      -1
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      Рейтинг: +9024

      alarm 1 час назад

      чемоданы занесут, как обычно, и выкрутятся. стыдно за рылов!

      -1
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      Рейтинг: +8965

      ilichkadr 1 час назад

      Ну, если Мостовой говорит, что ЕМУ было видно, что зрителей гораздо больше, чем должно быть, то как было не увидеть Роспотребнадзору!?
      Чем всё это закончится предположить не трудно. Начнётся всеобщая слежка, подделка подсчёта зрителей, ссылка руководства клубов, что продавались фальшивые билеты и т.д. и т.п. Вообщем всё как должно быть.

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      Рейтинг: +42253

      portero > ilichkadr 38 минут назад

      там наверное надо программу взломать чтоб по фальшивым билетам пройти...
      может там полицаев, фсбэшников и депутатов по корочкам прошла хренова туча?????

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      Рейтинг: -524

      Spartak Piter 2 часа назад

      Дак так у нас и строится футбол. Как и вся власть в стране.
      Уйдут воры и жулики от власти. То сразу у СБГТ останется только одно чемпионство 1984, так как остальные это сущая антинародная движуха. Доказательств море и они сейчас не срывают сильно. Но ход никто не даст им. Вот придут настоящие русские патриоты к власти и в стране поправят дела и в футболе не будет больше выпердышей газовых.

      2
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      Рейтинг: +3374

      Cleaner 2 часа назад

      Может кто то влиятельный заставил клуб заполнить стадион сверх положенного лимита?

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