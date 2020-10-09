Мостовой – о суде над «Спартаком»: «Может, кто-то влиятельный захотел отыграться на клубе»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем судебном процессе против московского клуба.

Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак».

Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Первое судебное заседание назначено на понедельник, 12 октября.

«Думаю, что «Спартак» отделается штрафом, это самое разумное. Не секрет, что все часто разговаривали на эту тему, даже я, смотря игры, говорил, что всe подозрительно. Было видно, что зрителей гораздо больше, чем должно быть. Попадают очень просто – пускают и продают билеты. Теми же деньгами просто и нужно наказать.

Приостановление деятельности – слишком жeстко. Всe это кажется несправедливым, но на другие клубы тоже обращают внимание. Но мы всегда все зацикливаемся на «Спартаке». Что в прошлом году, когда говорили, что их душили. Потом, когда стали результаты нормальные, все подзабыли, что их душили. Многое зависит от обстановки.

Если сейчас будет ещe повод, то на следующем стадионе придут люди, которые отсчитывают людей. Повторюсь, я отсматривал матчи, и иногда казалось, что тысяч по 30 сидит на трибунах, а на «Сочи» вообще ходят больше, чем до пандемии. Не кажется, что агрессивно что-то делается в сторону «Спартака».

Что касается суда, то да, это чересчур. Но надо же с чего-то начинать. Значит, в следующий раз будет «Зенит» или кто-то другой. Может, кто-то влиятельный захотел первый раз отыграться на «Спартаке», личная какая-то неприязнь, как вариант. Но люди от «Спартака» пойдут смотреть дальше, я бы так же сделал.

У нас 20 лет назад слова «суд» никто не слышал, а теперь чуть что, так сразу суд. Люди, выходя из дома, уже трясутся», – сказал Мостовой.