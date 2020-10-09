Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о суде над «Спартаком»: «Может, кто-то влиятельный захотел отыграться на клубе»

Мостовой – о суде над «Спартаком»: «Может, кто-то влиятельный захотел отыграться на клубе»

9 октября 2020, 15:37
28

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем судебном процессе против московского клуба.

  • Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак».
  • Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
  • Первое судебное заседание назначено на понедельник, 12 октября.

«Думаю, что «Спартак» отделается штрафом, это самое разумное. Не секрет, что все часто разговаривали на эту тему, даже я, смотря игры, говорил, что всe подозрительно. Было видно, что зрителей гораздо больше, чем должно быть. Попадают очень просто – пускают и продают билеты. Теми же деньгами просто и нужно наказать.

Приостановление деятельности – слишком жeстко. Всe это кажется несправедливым, но на другие клубы тоже обращают внимание. Но мы всегда все зацикливаемся на «Спартаке». Что в прошлом году, когда говорили, что их душили. Потом, когда стали результаты нормальные, все подзабыли, что их душили. Многое зависит от обстановки.

Если сейчас будет ещe повод, то на следующем стадионе придут люди, которые отсчитывают людей. Повторюсь, я отсматривал матчи, и иногда казалось, что тысяч по 30 сидит на трибунах, а на «Сочи» вообще ходят больше, чем до пандемии. Не кажется, что агрессивно что-то делается в сторону «Спартака».

Что касается суда, то да, это чересчур. Но надо же с чего-то начинать. Значит, в следующий раз будет «Зенит» или кто-то другой. Может, кто-то влиятельный захотел первый раз отыграться на «Спартаке», личная какая-то неприязнь, как вариант. Но люди от «Спартака» пойдут смотреть дальше, я бы так же сделал.

У нас 20 лет назад слова «суд» никто не слышал, а теперь чуть что, так сразу суд. Люди, выходя из дома, уже трясутся», – сказал Мостовой.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak Piter
1602247714
Дак так у нас и строится футбол. Как и вся власть в стране. Уйдут воры и жулики от власти. То сразу у СБГТ останется только одно чемпионство 1984, так как остальные это сущая антинародная движуха. Доказательств море и они сейчас не срывают сильно. Но ход никто не даст им. Вот придут настоящие русские патриоты к власти и в стране поправят дела и в футболе не будет больше выпердышей газовых.
Ответить
ilichkadr
1602249999
Ну, если Мостовой говорит, что ЕМУ было видно, что зрителей гораздо больше, чем должно быть, то как было не увидеть Роспотребнадзору!? Чем всё это закончится предположить не трудно. Начнётся всеобщая слежка, подделка подсчёта зрителей, ссылка руководства клубов, что продавались фальшивые билеты и т.д. и т.п. Вообщем всё как должно быть.
Ответить
NewLife
1602251456
Еще один ссучившийся телевизионщик, как и Тихонов. Лишь бы деньги платили, любую гадость против бывшего своего клуба, извольте.
Ответить
portero
1602254001
может кто-то денег чуток хотел отжать и был послан?.... тут можно гадать только... но изначально этот карантин и всё это говно-шоу с "роспотребрэкетом" шантаж и вымогательство всех..... причем не только у нас но и почти во всех странах.
Ответить
mutabor0992
1602257222
Бинго Алехандро!!!А вообще на матч тв походу экология плохая...Нормальные когда то игроки и люди(Мостовой и Тихонов). ССУЧИЛИСЬ!!!
Ответить
Garrincha58
1602258740
везде у них мерещится против сви...х заговор
Ответить
alp
1602269740
ну пусь и спартак огребет от футбольных чинуш.. не все ж одному Зениту за всю эрфепеэл отдуваться..
Ответить
Главные новости
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Все новости
Все новости
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
4
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
10
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+