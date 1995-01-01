Главные новости утра. «Барселона» попросила игроков пойти на снижение зарплат, РФС может наказать «Спартак» за несоблюдение санитарных норм

Говорил же надо было бомжей на подъезде снимать с поездов, не послушали, вот немытые и размножились на стадионе ((((
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