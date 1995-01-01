Главные новости утра. «Барселона» попросила игроков пойти на снижение зарплат, РФС может наказать «Спартак» за несоблюдение санитарных норм

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13912

      silver29 1 час назад

      Говорил же надо было бомжей на подъезде снимать с поездов, не послушали, вот немытые и размножились на стадионе ((((

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