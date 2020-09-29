РПЛ сообщила о положительной динамике восстановления газона на стадионе «Сочи»

Специальная комиссия РПЛ побывала в Сочи, где изучила состояние поля стадиона «Фишт». Оно вызвало обеспокоенность лиги после матча девятого тура «Сочи» – «Краснодар» (1:1).

«Специалисты стадиона проводят необходимые меры по улучшению качества поля.

29 сентября комиссия РФС и РПЛ провела проверку качества газона стадиона «Фишт», не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля. Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются.

Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля.

Агрономы стадиона «Фишт» проводят все необходимые мероприятия по улучшению качества травяного покрытия. Комиссия отметила положительную динамику его восстановления и дала рекомендации сотрудникам арены и клуба.

Представители «Фишта» будут ежедневно предоставлять фотоотчeты, чтобы лига могла контролировать динамику улучшения качества газона», – информирует РПЛ.