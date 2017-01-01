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    РПЛ сообщила о положительной динамике восстановления газона на стадионе «Сочи»

    Специальная комиссия РПЛ побывала в Сочи, где изучила состояние поля стадиона «Фишт». Оно вызвало обеспокоенность лиги после матча девятого тура «Сочи»«Краснодар» (1:1).

    «Специалисты стадиона проводят необходимые меры по улучшению качества поля.

    29 сентября комиссия РФС и РПЛ провела проверку качества газона стадиона «Фишт», не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля. Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются.

    Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля.

    Агрономы стадиона «Фишт» проводят все необходимые мероприятия по улучшению качества травяного покрытия. Комиссия отметила положительную динамику его восстановления и дала рекомендации сотрудникам арены и клуба.

    Представители «Фишта» будут ежедневно предоставлять фотоотчeты, чтобы лига могла контролировать динамику улучшения качества газона», – информирует РПЛ.

    • Полем был недоволен главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
    • «Фишт» принимал матчи чемпионата мира-2018.
    • «Сочи» идет в таблице пятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6430

      Сильвербой 2 часа назад

      Ах-ха-ха, Ротенберги их кормят, еще бы они сделали другое заключение!!!

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