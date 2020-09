«Гладиатор, бог футбола». ФИФА и УЕФА поздравили Тотти с днем рождения

Бывший форвард сборной Италии Франческо Тотти отмечает 44-летие. Его поздравили две главные футбольные организации мира.

«Золотой мальчик, гладиатор, бог футбола. Поздравляем с 44-летием неподражаемую легенду Тотти», – написала ФИФА.

«Отдаем дань уважения иконе «Ромы» Тотти в его 44-й день рождения», – написал УЕФА.

Golden Boy, Gladiator, God of footballHappy 44th birthday to inimitable @azzurri & @ASRomaEN legend @Totti pic.twitter.com/rmclHOVeBp

Paying tribute to Roma icon Francesco @Totti on his 44th birthday! #UCL @ASRomaEN pic.twitter.com/FVGeZAaHVl