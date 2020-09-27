«Гладиатор, бог футбола». ФИФА и УЕФА поздравили Тотти с днем рождения

Бывший форвард сборной Италии Франческо Тотти отмечает 44-летие. Его поздравили две главные футбольные организации мира.
«Золотой мальчик, гладиатор, бог футбола. Поздравляем с 44-летием неподражаемую легенду Тотти», – написала ФИФА.
«Отдаем дань уважения иконе «Ромы» Тотти в его 44-й день рождения», – написал УЕФА.
- Тотти – чемпион мира 2006 года.
- Всю карьеру он провел в «Роме» (1992-2017 годы).
- Сейчас Тотти в «Роме» не работает.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер ФИФА