Газизов – о новичках: «Давайте перестанем об этом говорить. «Спартак» набирает очки»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не стал говорить на тему трансферов. Он – за спокойствие по этому вопросу.

– Все ждут, когда будут новички.

– Мы набираем очки?

– Да.

– Давайте перестанем об этом говорить. Я понимаю, что происходит. Я за то. чтобы более спокойным быть в этом вопросе, подходить более правильно.