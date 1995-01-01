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    Газизов – о новичках: «Давайте перестанем об этом говорить. «Спартак» набирает очки»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не стал говорить на тему трансферов. Он – за спокойствие по этому вопросу.

    – Все ждут, когда будут новички.

    – Мы набираем очки?

    – Да.

    – Давайте перестанем об этом говорить. Я понимаю, что происходит. Я за то. чтобы более спокойным быть в этом вопросе, подходить более правильно.

    • «Спартак» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
    • У клуба четвертый по стоимости состав в РПЛ.
    • Газизов работает в «Спартаке» с июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1153

      IVANRUS777 1 час назад

      Хорошо конечно, что идём неплохо в чемпионате. Но не дай Бог травма одного из игроков типа Зобнина или Аиртона, то победы могут и перестать происходить и тут будет видна работа Газизова с его "спокойствием" в этом вопросе.

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