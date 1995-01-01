Газизов – о новичках: «Давайте перестанем об этом говорить. «Спартак» набирает очки»

Хорошо конечно, что идём неплохо в чемпионате. Но не дай Бог травма одного из игроков типа Зобнина или Аиртона, то победы могут и перестать происходить и тут будет видна работа Газизова с его "спокойствием" в этом вопросе.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не стал говорить на тему трансферов. Он – за спокойствие по этому вопросу.
– Все ждут, когда будут новички.
– Мы набираем очки?
– Да.
– Давайте перестанем об этом говорить. Я понимаю, что происходит. Я за то. чтобы более спокойным быть в этом вопросе, подходить более правильно.
- «Спартак» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
- У клуба четвертый по стоимости состав в РПЛ.
- Газизов работает в «Спартаке» с июля.