Газизов – о новичках: «Давайте перестанем об этом говорить. «Спартак» набирает очки»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не стал говорить на тему трансферов. Он – за спокойствие по этому вопросу.
– Все ждут, когда будут новички.
– Мы набираем очки?
– Да.
– Давайте перестанем об этом говорить. Я понимаю, что происходит. Я за то. чтобы более спокойным быть в этом вопросе, подходить более правильно.
- «Спартак» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
- У клуба четвертый по стоимости состав в РПЛ.
- Газизов работает в «Спартаке» с июля.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»