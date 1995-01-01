Главные новости утра. «Спартак» может подписать опорника «Нанта» Туре, де Бур возглавит сборную Нидерландов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2

      kolomencewviktor 2 часа назад


      Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ------ https://jump.wtf/EwPE0A3

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      Рейтинг: +8362

      paracetamol 2 часа назад

      Подписали уже Тиля свини, и чего? В аренду отправили 18 евролямов!

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