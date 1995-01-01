«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Нанта» Туре

Уже давно писалось об этом.
Хороший опорник.
КАПИТАН и ЛИДЕР Нанта, а это уже много значит.
Имеет в своём арсенале приличный удар с дальней дистанции, но, к сожалению, пока без особого успеха.
А переговоры всё ведутся, ведутся...
Хотят купить, видимо, "на флажке"...
Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре.
Факт переговоров подтвердил президент французского клуба Вальдемар Кита. «Это правда, переговоры ведутся», – рассказал L’equipe президент «Нанта».
- Туре – опорный полузащитник.
- Его трансферная стоимость – 8 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Абдулайе сыграл в 30 матчах, забил 3 гола и отдал два ассиста.