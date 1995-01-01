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    «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Нанта» Туре

    Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре.

    Факт переговоров подтвердил президент французского клуба Вальдемар Кита. «Это правда, переговоры ведутся», – рассказал L’equipe президент «Нанта».

    • Туре – опорный полузащитник.
    • Его трансферная стоимость – 8 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Абдулайе сыграл в 30 матчах, забил 3 гола и отдал два ассиста.

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    Источник: L’equipe

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11201

      derrik2000 53 секунды назад

      Уже давно писалось об этом.
      Хороший опорник.
      КАПИТАН и ЛИДЕР Нанта, а это уже много значит.
      Имеет в своём арсенале приличный удар с дальней дистанции, но, к сожалению, пока без особого успеха.
      А переговоры всё ведутся, ведутся...
      Хотят купить, видимо, "на флажке"...

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