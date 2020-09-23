«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Нанта» Туре

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре. Игрока предлагали в Россию еще в прошлом году.

Факт переговоров подтвердил президент французского клуба Вальдемар Кита. «Это правда, переговоры ведутся», – рассказал L’equipe президент «Нанта».

Туре – опорный полузащитник.

Его трансферная стоимость – 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Абдулайе сыграл в 30 матчах, забил 3 гола и отдал два ассиста.

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