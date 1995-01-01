Агент Чельцов: «Мы предлагали «Спартаку» Туре из «Нанта» за 10 миллионов. Цорн не отреагировал»

Агент Дмитрий Чельцов сообщил, что в летнее трансферное окно «Спартаку» предлагали полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре вместо хавбека «Славии» Алекса Крала.

«На флажке трансферной кампании мы предлагали «Спартаку» «опорно-собаку» (опорник с хорошим отбором – прим. «Бомбардира») Абдулайе Туре. Я скидывал генеральному [директору Томасу] Цорну всю информацию. Он не отреагировал. Парень входит в топ-5 лучших опорников Франции, ему 25 лет. За 10 миллионов евро президент «Нанта» готов был его отдать.

Туре умеет на поле абсолютно все: от дальнего удара, недавно воткнул суперголешник, до отбора – чудак напрочь выжигает центр поля. Зарплата у него чуть больше миллиона евро. Самый высокооплачиваемый у них был Эмилиано Сала, который разбился в том году над Ла-Маншем. В среднем «Нант» платит 50-70 тысяч евро в месяц.

На мой взгляд, странно покупать футболиста 1998 года рождения из чешской лиги, когда у тебя есть свои Аяз Гулиев, Наиль Умяров и Роман Зобнин. Чему они научатся у молодого Алекса Крала из сборной Чехии, которая проигрывает Косово? Хотя есть готовый 25-летний футболист совсем другого уровня. Его не надо ничему учить, он придет и сам всех научит», – сказал Чельцов.