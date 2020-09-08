«Рома» подтвердила разрыв крестообразной связки у Дзаньоло. Он выбыл на шесть месяцев второй раз за год

Такой классный креативщик, из игроков Ромы сразу вспоминаю его, после Тотти. Здоровья и скорейшего выздоровления. Надо же, на другом колене, еще очередная хрупкая звездочка. Почему не одаренные ничем бегунки не ломаются.
Полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена в матче лиги А Лиги наций против Нидерландов (1:0). Срок восстановления составит не менее шести месяцев.
Завтра, 9 сентября, Дзаньоло будет прооперирован в римской клинке «Вилла Стюарт», где проходили лечение и российские игроки.
- В январе Дзаньоло рвал крестообразную связку на другом колене и пропустил шесть месяцев.
- Дзаньоло – самый дорогой игрок «Ромы».
- Италия лидирует в группе лиги А.
Forza Nicolò pic.twitter.com/Ls31y1GuRc— AS Roma English (@ASRomaEN) September 8, 2020