«Рома» подтвердила разрыв крестообразной связки у Дзаньоло. Он выбыл на шесть месяцев второй раз за год

Полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена в матче лиги А Лиги наций против Нидерландов (1:0). Срок восстановления составит не менее шести месяцев.
Завтра, 9 сентября, Дзаньоло будет прооперирован в римской клинке «Вилла Стюарт», где проходили лечение и российские игроки.
- В январе Дзаньоло рвал крестообразную связку на другом колене и пропустил шесть месяцев.
- Дзаньоло – самый дорогой игрок «Ромы».
- Италия лидирует в группе лиги А.
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Источник: твиттер «Ромы»