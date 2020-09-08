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    «Рома» подтвердила разрыв крестообразной связки у Дзаньоло. Он выбыл на шесть месяцев второй раз за год

    Полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена в матче лиги А Лиги наций против Нидерландов (1:0). Срок восстановления составит не менее шести месяцев.

    Завтра, 9 сентября, Дзаньоло будет прооперирован в римской клинке «Вилла Стюарт», где проходили лечение и российские игроки.

    • В январе Дзаньоло рвал крестообразную связку на другом колене и пропустил шесть месяцев.
    • Дзаньоло – самый дорогой игрок «Ромы».
    • Италия лидирует в группе лиги А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ромы»

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1372

      LOKOfanatik19 3 часа назад

      Такой классный креативщик, из игроков Ромы сразу вспоминаю его, после Тотти. Здоровья и скорейшего выздоровления. Надо же, на другом колене, еще очередная хрупкая звездочка. Почему не одаренные ничем бегунки не ломаются.

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