«Рома» подтвердила разрыв крестообразной связки у Дзаньоло. Он выбыл на шесть месяцев второй раз за год

Полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена в матче лиги А Лиги наций против Нидерландов (1:0). Срок восстановления составит не менее шести месяцев.

Завтра, 9 сентября, Дзаньоло будет прооперирован в римской клинке «Вилла Стюарт», где проходили лечение и российские игроки.

В январе Дзаньоло рвал крестообразную связку на другом колене и пропустил шесть месяцев.

Дзаньоло – самый дорогой игрок «Ромы».

Италия лидирует в группе лиги А.