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Дзаньоло успешно перенeс операцию на колене

13 января 2020, 22:44

Пресс-служба «Ромы» сообщила, что полузащитник команды Николо Дзаньоло прооперирован в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. 20-летнему футболисту реконструировали травмированную связку и восстановили наружный мениск.

Во вторник, 14 января, хавбек начнет процесс реабилитации.

  • Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года.
  • Игрок провел за римлян 60 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.

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Источник: Официальный твиттер «Ромы»
Италия. Серия А Рома Дзаньоло Николо
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