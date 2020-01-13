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    Дзаньоло успешно перенeс операцию на колене

    Пресс-служба «Ромы» сообщила, что полузащитник команды Николо Дзаньоло прооперирован в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена.

    Хирургическое вмешательство прошло успешно. 20-летнему футболисту реконструировали травмированную связку и восстановили наружный мениск.

    Во вторник, 14 января, хавбек начнет процесс реабилитации.

    • Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года.
    • Игрок провел за римлян 60 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.

    Ди Марцио: «Рома» хочет купить у «Интера» Политано на замену травмированному Дзаньоло

    Источник: Официальный твиттер «Ромы»

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    13.01.2020 22:44
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