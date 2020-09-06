Ловрен – о разгроме от Португалии: «На поле была не та Хорватия, которую я знаю. Мы слишком много позволяли сопернику»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен оценил результат матча первого тура лиги А Лиги наций против Португалии (1:4). Португальцы играли без пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

«В первом тайме на поле была не та Хорватия, которую я знаю. Мы слишком много позволяли сопернику. Уже до перерыва мы должны были проигрывать 0:4. Кто-то в форме, кто-то – нет. Без агрессии нельзя победить. Нельзя так закончить Лигу наций», – цитирует зенитовца net.hr.