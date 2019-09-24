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    Ловрен – о разгроме от Португалии: «На поле была не та Хорватия, которую я знаю. Мы слишком много позволяли сопернику»

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен оценил результат матча первого тура лиги А Лиги наций против Португалии (1:4). Португальцы играли без пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

    «В первом тайме на поле была не та Хорватия, которую я знаю. Мы слишком много позволяли сопернику. Уже до перерыва мы должны были проигрывать 0:4. Кто-то в форме, кто-то – нет. Без агрессии нельзя победить. Нельзя так закончить Лигу наций», – цитирует зенитовца net.hr.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: net.hr

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    Сегодня, 01:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +274

      inzek 2 часа назад

      ой, да привыкай через матчи Лиги Наций к игре зинита в Лиге Чемпионов. будет так же

      0
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      Рейтинг: +8062

      alarm > inzek 1 час назад

      косорылый, привыкай к отсутствию еврокубков вообще)

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