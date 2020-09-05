Месси: «Моя любовь к «Барселоне» никогда не изменится»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заверил, что, несмотря на недопонимание с руководством, он продолжит выкладываться на поле на 100 процентов. Аргентинец в 2020 году не уйдет.

«Я буду выкладываться полностью. Моя любовь к «Барселоне» никогда не изменится», – сказал Месси.

Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.

Он всю карьеру проводит в Каталонии.

Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.

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