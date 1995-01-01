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    Шунин, Жирков, Бакаев и Дзюба – в стартовом составе сборной России на матч с Сербией

    Стали известны стартовые составы сборных России и Сербии на матч первого тура группового этапа Лиги наций.

    Россия: Шунин, Фернандес, Семeнов, Джикия, Жирков, Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев, Дзюба.

    Сербия: Дмитрович, Миленкович, Никола Максимович, Павлович, Лазович, Костич, Неманья Максимович, Гудель, Милинкович-Савич, Тадич, Митрович.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии14
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      Рейтинг: +41368

      portero 4 минуты назад

      Да уж... зачем Юру Жиркова стааить? Он в Зените то редко играет, возраст однако, ну и Дзюба мертвый был роследние две игры или накормили пилюлями, Черчесову тяжело идти на перемены, но блин ведь надо, в таком незначимом турнире.....

      1
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      Рейтинг: +8005

      paracetamol 7 минут назад

      Опять свиней набрали!

      1
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      Рейтинг: +5033

      Alekxei Z. > paracetamol 39 секунд назад

      Дебил, спартаковцы ( Зобнин и Джикия ) лучшие на сегодняшний день.

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      Рейтинг: +2117

      Genz 8 минут назад

      2й состав
      1й к Венгрии готовят

      0
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      Рейтинг: +2466

      absent32 8 минут назад

      нам хана, можно пиво не доставать

      3
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      Рейтинг: +39

      BlackMurderDeco 10 минут назад

      Тадич и Савич должны унизить эту сборную и капитана Дзюбу, анально, который возомнил себя Месси и выбирает кого звать в сборную, а кого нет, я про конфликт с нырком соболевым

      0
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      Рейтинг: +417

      кран 13 минут назад

      ну у наших и состав...

      0
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      Рейтинг: +6766

      JTherry 14 минут назад

      у сербов-то составчик - будь здоров! все-равно, удачи нашим!

      3
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      Рейтинг: +892

      GreyDM 16 минут назад

      Бакаев? вы серьёзно? его даже некоторые болелы Спартака сбагрить требовали, а его в старте с главным соперником по группе выпускают... слов нет, по-ходу для Усача матчи
      в лиге наций так и остаются контрольными, главное,чтобы в перерыве 11 замен по привычке не сделал)))

      4
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      Рейтинг: +9611

      Skull_Boy 21 минуту назад

      Сербия с победой, 0-3

      2
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      Рейтинг: +1176

      almanev 23 минуты назад

      Половина - брёвна

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