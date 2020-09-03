Шунин, Жирков, Бакаев и Дзюба – в стартовом составе сборной России на матч с Сербией

Стали известны стартовые составы сборных России и Сербии на матч первого тура группового этапа Лиги наций.
Россия: Шунин, Фернандес, Семeнов, Джикия, Жирков, Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев, Дзюба.
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Никола Максимович, Павлович, Лазович, Костич, Неманья Максимович, Гудель, Милинкович-Савич, Тадич, Митрович.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
- Начало встречи – в 21:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Телеграм-канал сборной России