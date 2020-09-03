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  • Шунин, Жирков, Бакаев и Дзюба – в стартовом составе сборной России на матч с Сербией

Шунин, Жирков, Бакаев и Дзюба – в стартовом составе сборной России на матч с Сербией

3 сентября 2020, 20:34
42

Стали известны стартовые составы сборных России и Сербии на матч первого тура группового этапа Лиги наций.

Россия: Шунин, Фернандес, Семeнов, Джикия, Жирков, Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев, Дзюба.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Никола Максимович, Павлович, Лазович, Костич, Неманья Максимович, Гудель, Милинкович-Савич, Тадич, Митрович.

Источник: Телеграм-канал сборной России
Россия Сербия
Комментарии (42)
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Алехсбургер.
1599154953
Приятно получить пи.ды от брата,хоть и младшего.. таким составом суждено..
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Skull_Boy
1599155383
Сербия с победой, 0-3
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GreyDM
1599155670
Бакаев? вы серьёзно? его даже некоторые болелы Спартака сбагрить требовали, а его в старте с главным соперником по группе выпускают... слов нет, по-ходу для Усача матчи в лиге наций так и остаются контрольными, главное,чтобы в перерыве 11 замен по привычке не сделал)))
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JTherry
1599155776
у сербов-то составчик - будь здоров! все-равно, удачи нашим!
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absent32
1599156154
нам хана, можно пиво не доставать
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paracetamol
1599156246
Опять свиней набрали!
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portero
1599156400
Да уж... зачем Юру Жиркова стааить? Он в Зените то редко играет, возраст однако, ну и Дзюба мертвый был роследние две игры или накормили пилюлями, Черчесову тяжело идти на перемены, но блин ведь надо, в таком незначимом турнире.....
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САДЫЧОК
1599157578
Пожалуй , только Фернандес достоин играть в сборной-остальные даже не знаю , как будут играть в футбол ?!
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Рубинище
1599158334
Оздоев-дно, Ионов- никакой, Бакаев в Спартаке то в состав не попадает, Дзюба - тут всё понятно, присмерти будет на одной ноге, но играть усач поставит. Жиркова -ну хорошо если на тайм хватит.
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ilichkadr
1599158750
Позорище!!!!!!!Все сербы поют гимн страны, а наши чмошники даже губами шевелить не хотят!!!
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